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Гололёд, мокрый снег и сильный ветер: какая погода будет в конце ноября в Ярославле

Синоптики рассказали, к чему стоит готовиться ярославцам

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Синоптики предупредили ярославцев о гололеде и похолодании&nbsp;

Синоптики предупредили ярославцев о гололеде и похолодании 

Осень подходит к концу. Осталась последняя неделя, а дальше наступит зима. Синоптики рассказали, к каким сюрпризам готовиться ярославцам на заключительной ноябрьской неделе.

До вторника, 26 ноября, температура воздуха будет сохраняться в районе -3 градусов днем и -7 градусов ночью.

Со среды, 27 ноября, до субботы, 30 ноября, станет заметно теплее. Днем воздух будет прогреваться до +2 градусов по Цельсию, но ночью градусник термометра будет показывать отметку 0 градусов и ниже. Из-за того что температура днем будет выше нуля, вместо снега пройдет дождь, а после ночного мороза, наутро, жителям Ярославля нужно быть осторожнее, так как на дорогах появится гололед.

А вот воскресенье, 1 декабря, порадует жителей города снежком. Температура понизится до нуля днем, и -6 градусов по Цельсию — ночью.

После этой недели декабрь начнет вступать в свои права. 3 декабря выпадет снег с дождем, конец недели вовсе выдастся холодным. С 4 декабря поднимается сильный ветер, который уже на следующий день достигнет скорости в 20 метров в секунду. С 6 декабря температура воздуха начнет резко опускаться.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
25 ноя 2019 в 08:59

градусник термометра? что это?

гость
25 ноя 2019 в 10:50

Опять бросают на дачах бедных животных.Ну что за нелюди?К людям с криком о помощи подбегает рыжий кот,на дачах у остановки поезда-268км.

25 ноя 2019 в 06:40

Что-то как-то нет доверия долгосрочным прогнозам. Не удивлюсь, если будет с точностью да наоборот.