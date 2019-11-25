Гололёд, мокрый снег и сильный ветер: какая погода будет в конце ноября в Ярославле

Осень подходит к концу. Осталась последняя неделя, а дальше наступит зима. Синоптики рассказали, к каким сюрпризам готовиться ярославцам на заключительной ноябрьской неделе.



До вторника, 26 ноября, температура воздуха будет сохраняться в районе -3 градусов днем и -7 градусов ночью.



Со среды, 27 ноября, до субботы, 30 ноября, станет заметно теплее. Днем воздух будет прогреваться до +2 градусов по Цельсию, но ночью градусник термометра будет показывать отметку 0 градусов и ниже. Из-за того что температура днем будет выше нуля, вместо снега пройдет дождь, а после ночного мороза, наутро, жителям Ярославля нужно быть осторожнее, так как на дорогах появится гололед.

