«Нас травят! Это экокатастрофа»: в Рыбинске люди взбунтовались против строительства ЦБК

Люди съехались со всей области и взяли с собой плакаты

В Рыбинске на Комсомольской площади прошел митинг против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. На него съехались жители со всей области, экоактивисты, блогеры, а также просто те, кого волнует проблема состояния окружающей среды.



Жители области пришли на митинг не с пустыми руками. Многие прихватили с собой плакаты. Сначала люди выстроились в очередь, чтобы каждый мог проголосовать.



Далее начались выступления.



— Мы собираем макулатуру, собираем вторсырье, таким образом снижая потребление бумаги, — выступила экоактивистка Дарья. — Мы спасаем деревья и не хотим поддерживать производство новой бумаги. Таким образом мы выражаем свой протест.

