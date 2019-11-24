«Нас травят! Это экокатастрофа»: в Рыбинске люди взбунтовались против строительства ЦБК

В Рыбинске на Комсомольской площади прошел митинг против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. На него съехались жители со всей области, экоактивисты, блогеры, а также просто те, кого волнует проблема состояния окружающей среды.
Жители области пришли на митинг не с пустыми руками. Многие прихватили с собой плакаты. Сначала люди выстроились в очередь, чтобы каждый мог проголосовать.
Далее начались выступления.
— Мы собираем макулатуру, собираем вторсырье, таким образом снижая потребление бумаги, — выступила экоактивистка Дарья. — Мы спасаем деревья и не хотим поддерживать производство новой бумаги. Таким образом мы выражаем свой протест.
— Нас травят! — выступил представитель общественности Иван Волков и рассказал о том, какие вредные вещества будет выбрасывать завод. — Это будет экологическая катастрофа. Мы и так находимся в лидерах по онкологическим заболеваниям.
— Если власти не поймут, что ЦБК нам не нужен, мы поставим второй палаточный лагерь, как на Шиесе, и будем там жить, — заявила Дарья Воронина, экоактивистка, — потому что мы — за здоровье наших детей. Наши дети должны быть здоровы! Я хочу жить!
Сегодня прошел только первый митинг. Подобные акции проведут 1 декабря в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. В администрацию Тутаевского района уже подали уведомление об акции протеста. Инициаторами публичного мероприятия выступило Тутаевское отделение КПРФ. О времени и месте, где пройдут митинги, станет известно позже.
Напомним, что история со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов.
Ученые уверены, что появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.