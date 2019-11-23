В Ярославской области мужчина заплатил 600 тысяч, чтобы увидеть семью

О долгах мужчина вспомнил до того, как приехал в аэропорт

В Ярославской области мужчине пришлось выложить 600 тысяч рублей, чтобы повидать свою семью. Именно такой долг он накопил перед банком.

Мужчина живет в Даниловском районе. И собственный долг его не особо волновал. До тех пор, пока он не задумал поездку в другую страну — повидать родных.

— Он поинтересовался у приставов, не помешает ли ему данное ограничение. Ответ сотрудников ведомства был утвердителен — конечно же, а отменить его можно, только полностью погасив задолженность, — рассказали в ярославском управлении службы судебных приставов.