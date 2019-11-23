Первая категория опасности: на обочине у Толги нашли больше 200 ртутных ламп

В Ярославле у Толги местные жители нашли опасную свалку. У обочины были свалены коробки с ртутными лампами. Сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования вместе с коллегами из мэрии увезли опасные отходы. Теперь ищут тех, кто бросил лампы у дороги.



— Лампы являются крайне токсичным отходом и относятся к первой категории опасности, — объяснил главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов. — Параллельно, устанавливается виновник нарушения. Очевидцев, имеющих информацию о данном происшествии, просьба обратиться на горячую линию департамента: 40–02–30.