23 ноября суббота
СЕЙЧАС -10°С
usd 63.71
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -10°С
usd 63.71
eur 70.52

Все новости

Все новости
Город

Первая категория опасности: на обочине у Толги нашли больше 200 ртутных ламп

Теперь ищут хозяина свалки

Поделиться

837
1 Обсудить
Лампы выбросили прямо на землю

Лампы выбросили прямо на землю

В Ярославле у Толги местные жители нашли опасную свалку. У обочины были свалены коробки с ртутными лампами. Сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования вместе с коллегами из мэрии увезли опасные отходы. Теперь ищут тех, кто бросил лампы у дороги.

— Лампы являются крайне токсичным отходом и относятся к первой категории опасности, — объяснил главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов. — Параллельно, устанавливается виновник нарушения. Очевидцев, имеющих информацию о данном происшествии, просьба обратиться на горячую линию департамента: 40–02–30.

Теперь Росприроднадзор проверит почву в месте свалки. 

Куда в Ярославле сдать ртутьсодержащие лампы.

Сгружали целыми коробками

Сгружали целыми коробками

ТЕКСТ

ТЕГИ

ртутьлампысвалкамусор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

алекс
23 ноя 2019 в 11:36

Такое есть на каждой помойке. Ящики поставили отчитались а то что надоиз ящиков убирать не подумали