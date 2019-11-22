«Защитим город»: в Ярославской области пройдут митинги против строительства ЦБК

В Ярославской области пройдут сразу несколько митингов против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища.
В Рыбинске на защиту окружающей среды люди выйдут уже в это воскресенье, 24 ноября. Митинг пройдет на Комсомольской площади в два часа дня.
— От администрации города пришло официальное распоряжение о согласовании, — сообщили организаторы.
На 1 декабря запланированы митинги в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. В администрацию Тутаевского района уже подали уведомление об акции протеста. Инициаторами публичного мероприятия выступило Тутаевское отделение КПРФ. О времени и месте, где пройдут митинги, станет известно позже.
История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов.
Ученые уверены, что появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.