«Продается суперклассная квартира»: «трешка» в Ярославле попала в список самых больших в ЦФО

Квартира в Ярославле попала в пятерку самых больших в ЦФО, по версии портала ЦИАН (она на 4-м месте). Ее площадь - 375 квадратных метров.



— В элитном доме продается суперклассная квартира, — рекламируют ее на сайте бесплатных объявлений.



Расположены апартаменты на улице Некрасова. Квартира размещается на трех этажах. В ней целых семь санузлов, два входа — с улицы и со двора, автономное отопление, итальянская мебель. Судя по объявлению, жилплощадь состоит из трех комнат площадью 30, 50 и 100 метров, кухни-столовой площадью 50 метров. Есть гараж на две машины.

