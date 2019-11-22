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«Продается суперклассная квартира»: «трешка» в Ярославле попала в список самых больших в ЦФО

Жилплощадь в элитном доме продают за 25 миллионов рублей

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В огромной квартире и кухня большая — 50 квадратных метров

В огромной квартире и кухня большая — 50 квадратных метров

Квартира в Ярославле попала в пятерку самых больших в ЦФО, по версии портала ЦИАН (она на 4-м месте). Ее площадь - 375 квадратных метров. 

— В элитном доме продается суперклассная квартира, — рекламируют ее на сайте бесплатных объявлений.

Расположены апартаменты на улице Некрасова. Квартира размещается на трех этажах. В ней целых семь санузлов, два входа — с улицы и со двора, автономное отопление, итальянская мебель. Судя по объявлению, жилплощадь состоит из трех комнат площадью 30, 50 и 100 метров, кухни-столовой площадью 50 метров. Есть гараж на две машины.

Дом, в котором продают квартиру, стоит на улице Некрасова

Дом, в котором продают квартиру, стоит на улице Некрасова

Жилье выставлено на продажу за 25 миллионов рублей. Правда, похвастаться интерьерами ее продавцы не спешат, выставили всего три фото. Обещают, что реальным покупателям дополнительные фотографии вышлют.

В апартаментах семь санузлов

В апартаментах семь санузлов

В рейтинг намеренно не стали включать Москву, так как там рынок огромных квартир довольно большой. А самым-самым считается пентхаус в комплексе «Башня Федерация», расположенный на высоте более 350 метров. Площадь этой квартиры составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Она занимает трехуровневый стеклянный купол с высотой потолков до 12 метров. Стоит эта роскошь 2,6 миллиарда рублей.

Хотели бы жить в такой огромной квартире?

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    22 ноя 2019 в 17:30

    Это только для больших задниц. Аж 7 унитазов.

    Олеко Дундич
    22 ноя 2019 в 17:17

    Нет, не надо.. Жену жалко-пока в одной комнате пол помоет, уже в другой мыть надо, и так каждый день...Да и санузлы- как "неделька", к одному привыкнешь-а на следующий день в другой надо идти... Не, не надо..