Б/у автобусы из Москвы теперь ездят по Ярославской области

В Ярославскую область прислали 73 автобуса. Такой подарок региону сделало правительство Москвы. Они бесплатно передали б/у «ЛиАЗы». Из 73 машин по Ярославлю будут ездить всего 10, а остальные отправят в близлежащие районы. В Ярославский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Некрасовский, Ростовский, Тутаевский районы и в Переславль-Залесский уже отправились 52 машины.
В правительстве Ярославской области рассказали, что в низкопольных автобусах из Москвы есть кондиционеры, системы пожаротушения и цифровые табло.
— Эта техника позволит обеспечить стабильность пассажирских перевозок. Кроме того, мы на отдельных маршрутах меняем автобусы средней вместимости на автобусы большей вместимости, — рассказал
Сейчас еще 11 машин проходят проверку перед тем, как их начнут использовать в филиалах «Ярославского АТП».
В правительстве Ярославской области уверяют, что все автобусы осмотрели специалисты. Вердикт таков: транспорт находится в исправном техническом состоянии и отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту.