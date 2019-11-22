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Б/у автобусы из Москвы теперь ездят по Ярославской области

Всего на маршруты выйдут 73 автобуса

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Правительство Москвы подарили Ярославской области подержанные автобусы&nbsp;

Правительство Москвы подарили Ярославской области подержанные автобусы 

В Ярославскую область прислали 73 автобуса. Такой подарок региону сделало правительство Москвы. Они бесплатно передали б/у «ЛиАЗы». Из 73 машин по Ярославлю будут ездить всего 10, а остальные отправят в близлежащие районы. В Ярославский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Некрасовский, Ростовский, Тутаевский районы и в Переславль-Залесский уже отправились 52 машины.

В правительстве Ярославской области рассказали, что в низкопольных автобусах из Москвы есть кондиционеры, системы пожаротушения и цифровые табло. 

— Эта техника позволит обеспечить стабильность пассажирских перевозок. Кроме того, мы на отдельных маршрутах меняем автобусы средней вместимости на автобусы большей вместимости, — рассказал и. о. директора регионального департамента транспорта Анатолий Бойко.

Сейчас еще 11 машин проходят проверку перед тем, как их начнут использовать в филиалах «Ярославского АТП».

В правительстве Ярославской области уверяют, что все автобусы осмотрели специалисты. Вердикт таков: транспорт находится в исправном техническом состоянии и отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Ольга
22 ноя 2019 в 16:52

В речной порт вместо маршрутки пустите нормальный автобус, невозможно же ездить в этих консервных банках

Гость
22 ноя 2019 в 16:22

Да такие красавцы жалко на дороги выпускать , только по праздникам или в центре города , пусть приезжие гости да туристы видят вот мол как у нас в городе людей возят , с комфортом .

Гость
22 ноя 2019 в 16:17

с барского плеча