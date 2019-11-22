Б/у автобусы из Москвы теперь ездят по Ярославской области

В Ярославскую область прислали 73 автобуса. Такой подарок региону сделало правительство Москвы. Они бесплатно передали б/у «ЛиАЗы». Из 73 машин по Ярославлю будут ездить всего 10, а остальные отправят в близлежащие районы. В Ярославский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Некрасовский, Ростовский, Тутаевский районы и в Переславль-Залесский уже отправились 52 машины.



В правительстве Ярославской области рассказали, что в низкопольных автобусах из Москвы есть кондиционеры, системы пожаротушения и цифровые табло.

