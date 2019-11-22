Целое кладбище бетонных плит устроили под Ярославлем

В основном земля завалена бетонными плитами и их осколками, битыми кирпичами, деревянными брусками. Сейчас власти и правоохранители ищут виновников. Если узнать, кто привез сюда мусор, не получится, ликвидировать свалку будет собственник земли.

В правительстве Ярославской области рассказали, что за 9 месяцев 2019 года на территории региона было выявлено 936 мест несанкционированного размещения отходов. Сейчас 796 из них уже ликвидировано, по остальным идет работа. К административной ответственности привлечено 87 граждан и организаций, наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 660 тысяч рублей.



Кстати, жители могут сообщить о незаконных свалках в департамента охраны окружающей среды и природопользования по электронной почте doosp@yarregion.ru, телефону горячей линии: (4852) 400-230 и через аккаунты департамента в социальных сетях с хештегом #Народныйэкоконтроль76.



Штрафы за такие нарушения составляю до 5 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для организаций. А при повторном нарушении в течение года соответственно до 6 тысяч и 600 тысяч рублей.

