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Целое кладбище бетонных плит устроили под Ярославлем

Сейчас власти ищут причастных к организации незаконной свалки строительного мусора

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Незаконную свалку строительного мусора должны убрать виновные или владелец участка

Незаконную свалку строительного мусора должны убрать виновные или владелец участка

У поселка Ивняки Ярославского района нашли огромную свалку строительного мусора.

— На этой территории около тысячи кубометров отходов, — рассказал главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

В основном земля завалена бетонными плитами и их осколками, битыми кирпичами, деревянными брусками. Сейчас власти и правоохранители ищут виновников. Если узнать, кто привез сюда мусор, не получится, ликвидировать свалку будет собственник земли.

В правительстве Ярославской области рассказали, что за 9 месяцев 2019 года на территории региона было выявлено 936 мест несанкционированного размещения отходов. Сейчас 796 из них уже ликвидировано, по остальным идет работа. К административной ответственности привлечено 87 граждан и организаций, наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 660 тысяч рублей.

Кстати, жители могут сообщить о незаконных свалках в департамента охраны окружающей среды и природопользования по электронной почте doosp@yarregion.ru, телефону горячей линии: (4852) 400-230 и через аккаунты департамента в социальных сетях с хештегом #Народныйэкоконтроль76.

Штрафы за такие нарушения составляю до 5 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для организаций. А при повторном нарушении в течение года соответственно до 6 тысяч и 600 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (4)

чиновники без головы
22 ноя 2019 в 15:56

власти и прокурор Ярославского района 10летиями слепые глухие..самый отстойный район в плане экологии. срут Все..а убирать собственник земли. нормальные законы придумали!

Гость
22 ноя 2019 в 15:44

Это чайку разбирали.

Гость
22 ноя 2019 в 15:42

Это полный пипец товарищи , всё лето искали кто бы привез подешевле такой мусор нам в деревню на дорогу , но или цены ломят или ехать не хотят , а тут вот оно , лежит , ищут кто свалил . Ну если вам не надо , дайте объявление что вывезем строительный мусор на подсыпку дороги , люди вам ещё приплатят . найти чем мусор вообще не проблема , явно что привезли не из далека, накладно далеко возить , да и мусор специфический, захотят найдут , а если не найдут , значит просто не хотят