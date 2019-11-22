«Теперь не грех и накатить»: реакция россиян, зря отстоявших дикие очереди за справкой от нарколога

Что бы чувствовали вы, поняв, что зря стояли в очереди много часов?

Но вот неожиданность: увидев хаос, Минздрав срочно отложил повышение цены. Ещё час спустя (а точнее, три дня спустя) ситуацию прокомментировал президент страны Владимир Путин, сообщив, что узнал об этом из СМИ. Глава государства назвал нововведение чушью .

Это событие россияне запомнят надолго: три дня тысячи человек по всей стране атаковали наркологические больницы. Люди часами стояли на морозе, занимали очередь с ночи и продавали в ней места . И всё то из-за приказа Минздрава РФ, по которому справка от врача-нарколога для прохождения шофёрской комиссии должна была вырасти в цене, например, в Ярославле это с 350 рублей до 4800 . За эти деньги собирались брать анализ на маркер хронического алкоголизма.

А вот жители Ярославля теперь не знают, как реагировать на всё случившееся, — зря стояли-то. А когда проходит первый гнев, остаётся только злой смех.

— Спасибо всем, кто стоял в очередях! Без вас бы этот закон не отменили! — иронизирует Ирина Юдина



— Произошёл пранк, — усмехается Александр Фёдоров.

Пранк — вредный розыгрыш, злая шутка. Обычно жертва испытывает смущение, растерянность или дискомфорт.

— Слёзы и смех, крики «ураааа», люди не верят своему счастью! Нет, мы не уйдём, подорожало, так подорожало, поднимайте в 13 раз! — с сарказмом заметил читатель 76.RU.

— Зато постояли, много друзей новых нашли. Оно и полезно для здоровья. А теперь на пять тысяч сэкономленных можно сходить в рюмочную и отметить. Возблагодарить нашу великую и мудрую власть, — написал читатель под ником «козёл Тимур».

— Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы очередь стоим, — предложили новую интерпретацию песни «Видели ночь».