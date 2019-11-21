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Видимо, к приезду мэров: в Ростове Великом в минусовую температуру высадили цветы

А сегодня в городе принимают глав городов Золотого кольца

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Хорошая попытка, конечно, но...

Хорошая попытка, конечно, но...

Своевременность, видимо, не конёк администрации Ростова Великого. Хотя с какой стороны посмотреть: 20 ноября на Соборной площади в центре города высадили цветы. На улице в это время было около минус трёх градусов. А уже сегодня, 21 ноября, здесь проходит большой визит мэров городов Золотого кольца в честь праздника, придуманного ярославским губернатором, — Дня городов Золотого кольца.

— 20 ноября, на Соборной сажают цветы, — написал в соцсетях местный житель Игорь Скворцов. 

— Какие цветы, ведь скоро морозы? Значит, деньги закапывают, — сделала выводы жительница города Татьяна Круглова. 

Но кто-то вступился за неожиданное озеленение накануне зимы.

— Есть же такие цветы, луковицы которых сажают перед зимой, помню, мама какие-то сажала, — поделилась Виктория Шишкова. 

Глава администрации Ростова Великого сегодня недоступен для комментария. 

Напомним, визит мэров обошёлся в несколько миллионов из бюджета. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
21 ноя 2019 в 18:47

Мартышкин труд. Можно было землю просто в зелёный покрасить. :) За цветы не переживайте сильно, всё равно в
незимующие после сезона сберечь трудно, мало света, перерастают, чахнут. Светить и поливать всю зиму дорого, легче и дешевле с весны новые вырастить-начеренковать, чем пытаться прошлогодние хранить.

коля
21 ноя 2019 в 17:43

Тва.и людей после пожара не могут расселить а на цветочки деньги нашлись .

Чукча
21 ноя 2019 в 16:40

Пока всех бывших краснопузых показушников не выкинут из власти Россия не начнет путь к обновлению.