Видимо, к приезду мэров: в Ростове Великом в минусовую температуру высадили цветы

Своевременность, видимо, не конёк администрации Ростова Великого. Хотя с какой стороны посмотреть: 20 ноября на Соборной площади в центре города высадили цветы. На улице в это время было около минус трёх градусов. А уже сегодня, 21 ноября, здесь проходит большой визит мэров городов Золотого кольца в честь праздника, придуманного ярославским губернатором, — Дня городов Золотого кольца.
— 20 ноября, на Соборной сажают цветы, — написал в соцсетях местный житель Игорь Скворцов.
— Какие цветы, ведь скоро морозы? Значит, деньги закапывают, — сделала выводы жительница города Татьяна Круглова.
Но кто-то вступился за неожиданное озеленение накануне зимы.
— Есть же такие цветы, луковицы которых сажают перед зимой, помню, мама какие-то сажала, — поделилась Виктория Шишкова.
Глава администрации Ростова Великого сегодня недоступен для комментария.
Напомним, визит мэров обошёлся в несколько миллионов из бюджета.