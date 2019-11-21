Видимо, к приезду мэров: в Ростове Великом в минусовую температуру высадили цветы

Своевременность, видимо, не конёк администрации Ростова Великого. Хотя с какой стороны посмотреть: 20 ноября на Соборной площади в центре города высадили цветы. На улице в это время было около минус трёх градусов. А уже сегодня, 21 ноября, здесь проходит большой визит мэров городов Золотого кольца в честь праздника, придуманного ярославским губернатором, — Дня городов Золотого кольца.

— 20 ноября, на Соборной сажают цветы, — написал в соцсетях местный житель Игорь Скворцов.

— Какие цветы, ведь скоро морозы? Значит, деньги закапывают, — сделала выводы жительница города Татьяна Круглова.