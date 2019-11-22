«Так держать, командир»: в Ярославской области открыли грязный парк отдыха

Кому-то новый парк в Тутаеве нравится, а кому-то — нет Фото: правительство Ярославской области, Алексей Кривоцов / Типичный Тутаев

Чиновники администрации Тутаевского района в Ярославской области похвастались своими достижениями. На своём официальном портале они сообщили, что одними из первых реализовали свой проект по федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Для убедительности к информации об этом на сайте прикрепили фотографию главы района Дмитрия Юнусова с подписью «Так держать командир!» (пунктуация авторов сохранена. — Прим. ред.).



Такое фото выставили на сайт администрации Тутаевского района Фото: администрация Тутаевского района

Но далеко не все жители рады такому благоустройству. Много претензий, в частности, у людей к новому парку отдыха в центре Тутаева.



— Объект приняли втихаря, не пригласив ни журналистов, ни депутатов, ни общественников, — возмущается активист из Тутаева Алексей Кривцов. — Выглядит парк совсем не так, как нам обещали.

На фотографиях чиновников и жителей города парк выглядит немного по-разному. На левой видна грязь Фото 1: правительство Ярославской области Фото 2: Алексей Кривоцов / Типичный Тутаев

Эксперты по благоустройству городской среды согласны — парк сделан не очень добросовестно.

— Зона отдыха сделана не по проекту, — заключил урбанист и соавтор блога «Удобный город» Александр Багно. — Подрядчик не вывез строительный мусор, который в итоге попал в пруд. Подрядчик умудрился сделать ступеньки на стыке разных видов материалов, где их не должно было быть. Он нарушил технологию укладки грунта, из-за чего появилась грязь. Зачем-то использовал песок, которого не было в проекте. В таком популярном месте его нельзя использовать, потому что он легко растаскивается на обуви.

Правда, специалист по городской среде отметил, что есть отступления от проекта и в лучшую строну. Например, здесь не стали делать газоны между аллеями и площадкой вокруг пруда, которые служили бы препятствием для доступа к пруду и с большой долей вероятности покрылись бы стихийными тропами.



Тутаевцы говорят, что строители оставили после себя много мусора Фото: Алексей Кривоцов / Типичный Тутаев

Но много и тех людей, кому отдыхать в новом парке понравилось. А чиновники нашли ещё больше плюсов, чем урбанист. Во-первых, они уверены, что никакой грязи от грунта и песка в парке нет, а во-вторых, уверены, что зона отдыха очень нравится тутаевцам.

— Работы делали долго из-за того, что сменилось несколько подрядчиков, — объяснил начальник отдела по формированию комфортной городской среды департамента ЖКХ правительства Ярославской области Олег Одинцов. — Дело в том, что под деревянным настилом — сложная металлическая конструкция. В итоге: настил из лиственницы уложен, в дальнейшем местная администрация продолжает работы по благоустройству: отсыпет территорию за прудом и сделает подсветку. Ещё хотели сделать, чтобы по буквам «ТУТАЕВ» могли лазать дети, но в итоге не стали их оборудовать под это, потому что такое оборудование должно быть сертифицировано.

Известно, что ранее здесь уже установили качественную игровую площадку, а в скором времени рядом появятся каток и новогодняя ёлка. И в отличие от рыбинских парков отдыха и спортивных площадок, здесь люди смогут отдыхать и зимой.

