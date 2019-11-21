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«Не хотелось бы работать допоздна»: что изменилось в наркологичках после двух дней адских очередей

Врачи работали до последнего посетителя

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К 19 часам поток людей стал иссякать

К 19 часам поток людей стал иссякать

Два дня диких очередей за справкой от врача-нарколога для прохождения водительской медкомиссии стали уроком для всех. Ярославцы рванули получать документ, когда стало известно, что с 22 ноября по приказу Минздрава РФ эта справка подорожает с 350 до 4800 рублей. В очереди на улице стояли по четыре часа и даже продавали места

В департаменте здравоохранения Ярославской области придумали, как успеть принять всех желающих и избавиться от очередей. 

— У людей стали забирать паспорта сразу скопом, потом человек 10–15 уводили на осмотр. В итоге время ожидания у регистратуры сократилось, и к семи вечера людей уже почти не осталось, — рассказал корреспондент 76.RU Михаил Контуев. 

— Не хотелось бы снова оставаться допоздна, — признались доктора Ярославской областной клинической наркологической больницы. — Вчера были здесь до половины десятого. 

Для того чтобы ещё больше ускорить процесс выдачи справок, ярославцам предложили ещё один вариант: пройти осмотр врача психиатра-нарколога в Гаврилов-Ямской, Ростовской, Борисоглебской, Тутаевской центральных районных больницах. 

С 22 ноября цена справки резко возрастёт, а приём будет только по записи&nbsp;

С 22 ноября цена справки резко возрастёт, а приём будет только по записи 

По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, сегодня в больнице на проспекте Октября в Ярославле приняли более 1500 человек. До ажиотажа больница принимала в среднем около 100 человек в день. 

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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
21 ноя 2019 в 08:21

Спасибо Дмитрию Медведеву и единой России , кто то еще хочет за них голосовать ? или еще потерпите ?

Наскальный
21 ноя 2019 в 09:31

Можно думать, что у хроников алкашей, либо нет авто вообще, либо есть бухлишко, машина и хорошие связи с баблишком, так кому мы тут на руку сделаем)?

Mr.Djons
21 ноя 2019 в 09:17

Ну следующим подлым шагом видимо будет сокращение срока действия прав , с 10 лет , лет так до 5 для начала , ох и наживаться будут