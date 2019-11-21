«Не хотелось бы работать допоздна»: что изменилось в наркологичках после двух дней адских очередей

Два дня диких очередей за справкой от врача-нарколога для прохождения водительской медкомиссии стали уроком для всех. Ярославцы рванули получать документ, когда стало известно, что с 22 ноября по приказу Минздрава РФ эта справка подорожает с 350 до 4800 рублей. В очереди на улице стояли по четыре часа и даже продавали места.

В департаменте здравоохранения Ярославской области придумали, как успеть принять всех желающих и избавиться от очередей.

— У людей стали забирать паспорта сразу скопом, потом человек 10–15 уводили на осмотр. В итоге время ожидания у регистратуры сократилось, и к семи вечера людей уже почти не осталось, — рассказал корреспондент 76.RU Михаил Контуев.