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Брагино погрузилось во тьму: коммунальщики объяснили причину

На нескольких улицах в Дзержинском районе Ярославля перестало работать уличное освещение

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Фонари на нескольких брагинских улицах потухли в один момент

Фонари на нескольких брагинских улицах потухли в один момент

В Дзержинском районе Ярославля выключилось уличное освещение. Жители сообщают об этом коммунальщиком из разных мест.

— Потухли фонари на улицах Колесовой, Блюхера, Урицкого, Колесовой, Панина, проспекте Дзержинского и в других местах.

Коммуналищики говорят, что уже знают о случившемся. На место выехала бригада ремонтников Яргорэлектросети.

— Произошла авария на сетях, энергетики приступают к её устранению, — сообщили диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы города Ярославля.

Коммунальтщики постараются в ближайшее время вернуть свет на брагинское улицы. Не загорятся фонари лишь на Тутаевском шоссе.

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