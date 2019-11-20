Брагино погрузилось во тьму: коммунальщики объяснили причину

В Дзержинском районе Ярославля выключилось уличное освещение. Жители сообщают об этом коммунальщиком из разных мест.
— Потухли фонари на улицах Колесовой, Блюхера, Урицкого, Колесовой, Панина, проспекте Дзержинского и в других местах.
Коммуналищики говорят, что уже знают о случившемся. На место выехала бригада ремонтников Яргорэлектросети.
— Произошла авария на сетях, энергетики приступают к её устранению, — сообщили диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы города Ярославля.
Коммунальтщики постараются в ближайшее время вернуть свет на брагинское улицы. Не загорятся фонари лишь на Тутаевском шоссе.