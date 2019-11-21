Подрядчику, ремонтировавшему парк в Брагино, до сих пор не заплатили

Вокруг пруда впервые установили забор. Теперь точно никто не упадёт в воду

В Ярославле до сих пор не сдан после ремонта парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. Напомним, подрядчик должен был благоустроить его к 1 октября. Но даже месяц спустя парк стоял в грязи.

Благоустройство выполняли по губернаторской программе «Решаем вместе!», подрядчику до сих пор не заплатили.

— Парк Победы город принял и подписал документы, передал их в проектный офис программы. Но мы пока проводим проверку документации, выезжали сами на объект, по которому есть замечания, решаем, как с ними бороться. Объект к оплате не принимался, — сообщил руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.