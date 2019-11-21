Подрядчику, ремонтировавшему парк в Брагино, до сих пор не заплатили

В Ярославле до сих пор не сдан после ремонта парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. Напомним, подрядчик должен был благоустроить его к 1 октября. Но даже месяц спустя парк стоял в грязи.
Благоустройство выполняли по губернаторской программе «Решаем вместе!», подрядчику до сих пор не заплатили.
— Парк Победы город принял и подписал документы, передал их в проектный офис программы. Но мы пока проводим проверку документации, выезжали сами на объект, по которому есть замечания, решаем, как с ними бороться. Объект к оплате не принимался, — сообщил руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
А замечаний перечислили довольно много: несоблюдение уклона асфальта, из-за чего скапливаются лужи, местами новый бордюр уже отходит от дорожек, а после установки освещения разворотили тротуарную плитку, не восстановив её до конца.
— Уже переделывали резиновое покрытие детского городка, но пока даже эта переделка нас не радует, — добавил Евгений Чуркин. — Насколько я знаю, город намерен вступить в претензионную работу с подрядной организацией по устранению замечаний.
Кроме того, подрядчик трижды перекладывал асфальт и переустановил вокруг пруда забор, который поставить с первого раза качественно не удалось.