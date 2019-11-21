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Город

Подрядчику, ремонтировавшему парк в Брагино, до сих пор не заплатили

Потому что плохо отработал

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Вокруг пруда впервые установили забор. Теперь точно никто не упадёт в воду

Вокруг пруда впервые установили забор. Теперь точно никто не упадёт в воду

В Ярославле до сих пор не сдан после ремонта парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. Напомним, подрядчик должен был благоустроить его к 1 октября. Но даже месяц спустя парк стоял в грязи.

Благоустройство выполняли по губернаторской программе «Решаем вместе!», подрядчику до сих пор не заплатили.

— Парк Победы город принял и подписал документы, передал их в проектный офис программы. Но мы пока проводим проверку документации, выезжали сами на объект, по которому есть замечания, решаем, как с ними бороться. Объект к оплате не принимался, — сообщил руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

А замечаний перечислили довольно много: несоблюдение уклона асфальта, из-за чего скапливаются лужи, местами новый бордюр уже отходит от дорожек, а после установки освещения разворотили тротуарную плитку, не восстановив её до конца.

— Уже переделывали резиновое покрытие детского городка, но пока даже эта переделка нас не радует, — добавил Евгений Чуркин. — Насколько я знаю, город намерен вступить в претензионную работу с подрядной организацией по устранению замечаний.

Кроме того, подрядчик трижды перекладывал асфальт и переустановил вокруг пруда забор, который поставить с первого раза качественно не удалось. 

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благоустройство«Решаем вместе!»

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КОММЕНТАРИИ (3)

Mr.Djons
21 ноя 2019 в 09:20

Работы делают люди без квалификации , наберут временных , да и потом если им не заплатили , то и они людям не платят , во и делайте выводы как будет работать человек

Гость
21 ноя 2019 в 08:19

Я б им вообще за такую работу ни копейки не заплатил !

21 ноя 2019 в 07:53

По всей вероятности, проблема в том, что для выполнения такого рода работ нужны не только копатели, но и толковые инженеры и бригадиры. А зачастую мы наблюдаем ситуацию, когда торги выигрывает один, у которого нет ни техники, ни людей, надеясь на то, что найдет субподрядчика. А на предложенные деньги у субподрядчика только трактор, да 2.5 землекопа. Результат наблюдают недовольные граждане.