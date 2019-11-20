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Очередь в наркологичку
Репортаж

Продают места за 500 рублей: что творится в гигантской очереди в наркологичку в Ярославле

Сотни человек ждут часами на улице, потому что скоро справка от нарколога подорожает в 13 раз

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На улице стоят больше 160 человек&nbsp;

На улице стоят больше 160 человек 

Осталось два дня до резкого повышения цены за справку от врача-нарколога, необходимую для получения водительских прав, а некоторым — для трудоустройства. С 22 ноября цена вырастет в 13 раз: вместо 350 рублей придётся заплатить 4800 рублей. Вариантов нет, таков приказ министра здравоохранения Вероники Скворцовой, который она подписала 10 сентября. За эти деньги у людей будут брать анализ на маркер определения хронического алкоголизма. Такой анализ решили брать для того, чтобы выявить хронических алкоголиков и наркоманов и, не пуская их за руль, снизить количество ДТП.

Приказ был опубликован только 11 ноября, предупредить народ заранее никто не подумал. В результате люди штурмуют наркологические больницы, чтобы получить справку по старой цене, тем более действует она целый год.

Продают места в очереди 

Недорого, кстати. 

Сегодня на улице минусовая температура. Выдержать четыре часа здесь трудно

Сегодня на улице минусовая температура. Выдержать четыре часа здесь трудно

— Когда мы только пришли, нам предлагали за 500 рублей, — рассказала девушка с покрасневшим от холода носом. — Но нам повезло, мы стоим с восьми утра, а не с шести. 

На часах была почти половина двенадцатого. На улице в это время стояли примерно 160 человек, это цепочка примерно метров 50 от входа в больницу, внутри здания — ещё 70–80 ожидающих. 

— А мне за 300 предлагали. В сравнении с будущей ценой справки — это выгодно, — подключился к беседе парень из очереди. 

— Замёрзли, наверное? — спрашиваю компанию. 

— Мы бегаем по-очереди отогреваться, кофе пить, — улыбается девушка. 

Смотреть на тех, кто только подходит к концу очереди, — грустно, потому что эти 50 метров до двери люди стоят сегодня по четыре часа (вчера было три). 

Некоторые заходят ненадолго внутрь, чтобы погреться&nbsp;

Некоторые заходят ненадолго внутрь, чтобы погреться 

— Думаете, сегодня попадёте туда? 

— Надеюсь. А что делать? Я пенсионерка, откуда у меня 4800 рублей на справку? — говорит пожилая женщина, только занявшая место в самом конце толпы. 

Чуть получше дела у тех, кто попал в здание больницы, здесь очередь движется куда быстрее. 

— Я ждала с 06:30 на улице, в 08:30 больница начала работу, — поделилась женщина, она стоит на повороте к регистратуре. Перед ней — человек 25. 

Большинство берут справку для шофёрской медкомиссии, чтобы получить новое водительское удостоверение. Неудивительно, что большинство людей хотят получить справку сейчас, даже если она понадобится только летом. Разница в 4,5 тысячи рублей слишком ощутима. 

Больница будет работать до ночи

Врачей заставили работать до ночи, чтобы справки получили все, кому нужно

Врачей заставили работать до ночи, чтобы справки получили все, кому нужно

На никем почему-то не ожидаемую проблему адских очередей власти отреагировали спустя двое суток: врачи будут принимать до последнего человека в очереди. 

— Областная наркологическая больница принимает желающих получить шоферскую справку сегодня и завтра до последнего посетителя. Увеличили и количество врачей, — рассказали в Ярославском областном департаменте здравоохранения.

Зачем нужен новый анализ за несколько тысяч рублей

Теперь у водителей будут определять уровень CDT в сыворотке крови, и он должен быть не выше 1,2%. CDT — это лабораторный маркер, признанный международным медицинским сообществом как лучший показатель для выявления хронического злоупотребления алкоголем. Считается, что ложноположительных результатов он не даёт и показывает различие между разовой пьянкой и хроническим случаем. Выявление этого CDT на специальном аппарате стоит дорого. Более того, принимать людей с 22 ноября за этой справкой будут только по записи, так как аппарат не способен сделать более 60 анализов в день.

Приказ Министерства здравоохранения России № 731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» подписан 10 сентября 2019 года. Согласно ему, все, кто обращается за заключением нарколога-психиатра об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, вместе с медицинским осмотром должны будут сдавать мочу на выявление наркотических и психотропных веществ и кровь на маркер хронического злоупотребления алкоголем.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    пиво
    20 ноя 2019 в 14:54

    может все таки лучше было бы больше патрулей чем очередные поборы за бумажки.

    Гость
    20 ноя 2019 в 14:54

    Нововведение конечно одобряю , меньше алкашей за рулем будет , ну и дороги будут свободней , хотя многих даже отсутствие прав не останавливает , но цена явна завышена , в 2 раза подняли бы , куда не шло , и то дорого , но в 13 )) ребят это реальный развод . Кончено им с их зп по 400 тр это копейки , а нам с нашими 20

    Гость
    20 ноя 2019 в 14:48

    Как вообще справка может стоит половину минимальной зарплаты и прожиточного минимума?