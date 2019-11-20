Продают места за 500 рублей: что творится в гигантской очереди в наркологичку в Ярославле

На улице стоят больше 160 человек Фото: Анна Ёлкина

Осталось два дня до резкого повышения цены за справку от врача-нарколога, необходимую для получения водительских прав, а некоторым — для трудоустройства. С 22 ноября цена вырастет в 13 раз: вместо 350 рублей придётся заплатить 4800 рублей. Вариантов нет, таков приказ министра здравоохранения Вероники Скворцовой, который она подписала 10 сентября. За эти деньги у людей будут брать анализ на маркер определения хронического алкоголизма. Такой анализ решили брать для того, чтобы выявить хронических алкоголиков и наркоманов и, не пуская их за руль, снизить количество ДТП.



Приказ был опубликован только 11 ноября, предупредить народ заранее никто не подумал. В результате люди штурмуют наркологические больницы, чтобы получить справку по старой цене, тем более действует она целый год. Продают места в очереди Недорого, кстати.

Сегодня на улице минусовая температура. Выдержать четыре часа здесь трудно Фото: Анна Ёлкина

— Когда мы только пришли, нам предлагали за 500 рублей, — рассказала девушка с покрасневшим от холода носом. — Но нам повезло, мы стоим с восьми утра, а не с шести. На часах была почти половина двенадцатого. На улице в это время стояли примерно 160 человек, это цепочка примерно метров 50 от входа в больницу, внутри здания — ещё 70–80 ожидающих. — А мне за 300 предлагали. В сравнении с будущей ценой справки — это выгодно, — подключился к беседе парень из очереди. — Замёрзли, наверное? — спрашиваю компанию. — Мы бегаем по-очереди отогреваться, кофе пить, — улыбается девушка. Смотреть на тех, кто только подходит к концу очереди, — грустно, потому что эти 50 метров до двери люди стоят сегодня по четыре часа (вчера было три).

Некоторые заходят ненадолго внутрь, чтобы погреться Фото: Анна Ёлкина

— Думаете, сегодня попадёте туда? — Надеюсь. А что делать? Я пенсионерка, откуда у меня 4800 рублей на справку? — говорит пожилая женщина, только занявшая место в самом конце толпы. Чуть получше дела у тех, кто попал в здание больницы, здесь очередь движется куда быстрее. — Я ждала с 06:30 на улице, в 08:30 больница начала работу, — поделилась женщина, она стоит на повороте к регистратуре. Перед ней — человек 25. Большинство берут справку для шофёрской медкомиссии, чтобы получить новое водительское удостоверение. Неудивительно, что большинство людей хотят получить справку сейчас, даже если она понадобится только летом. Разница в 4,5 тысячи рублей слишком ощутима. Больница будет работать до ночи

Врачей заставили работать до ночи, чтобы справки получили все, кому нужно Фото: Анна Ёлкина

На никем почему-то не ожидаемую проблему адских очередей власти отреагировали спустя двое суток: врачи будут принимать до последнего человека в очереди.

— Областная наркологическая больница принимает желающих получить шоферскую справку сегодня и завтра до последнего посетителя. Увеличили и количество врачей, — рассказали в Ярославском областном департаменте здравоохранения.

Зачем нужен новый анализ за несколько тысяч рублей Теперь у водителей будут определять уровень CDT в сыворотке крови, и он должен быть не выше 1,2%. CDT — это лабораторный маркер, признанный международным медицинским сообществом как лучший показатель для выявления хронического злоупотребления алкоголем. Считается, что ложноположительных результатов он не даёт и показывает различие между разовой пьянкой и хроническим случаем. Выявление этого CDT на специальном аппарате стоит дорого. Более того, принимать людей с 22 ноября за этой справкой будут только по записи, так как аппарат не способен сделать более 60 анализов в день. Приказ Министерства здравоохранения России № 731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» подписан 10 сентября 2019 года. Согласно ему, все, кто обращается за заключением нарколога-психиатра об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, вместе с медицинским осмотром должны будут сдавать мочу на выявление наркотических и психотропных веществ и кровь на маркер хронического злоупотребления алкоголем.

