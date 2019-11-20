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Очередь в наркологичку

Из-за диких очередей наркологическая больница объявила о работе до последнего посетителя

Где ещё ярославцы смогут получить справку для шоферской комиссии

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Люди часами стоят на улице

Люди часами стоят на улице

Сегодня в Ярославле вновь выстроилась гигантская очередь около наркологической больницы. Люди с ночи целыми часами стоят на морозе в надежде успеть сделать справку до 22 ноября, когда её стоимость возрастёт в 13 раз. Нагрузка на больницу большая. В очереди волнуются — успеют ли до восьми вечера.

Как стало известно 76.RU, из-за диких очередей больница снова изменила расписание работы.

— Областная наркологическая больница принимает желающих получить шоферскую справку сегодня и завтра до последнего посетителя. Увеличили и количество врачей, — рассказал источник 76.RU.

— Сейчас в наркологичке от кассы уводят человек по десять на второй этаж, там стало побольше врачей, — говорят те, кто второй день стоит в очереди.

Кроме того, открыли три дополнительных кабинета на Кудрявцева, 10. Тутаевская, Борисоглебская, Некрасовская, Ярославская, Рыбинская районные больницы также будут работать два дня до последнего посетителя.

Сегодня с раннего утра, даже скорее с ночи, длинная очередь выстроилась за справкой от нарколога. Всё потому, что через два дня, 22 ноября, стоимость такой справки резко вырастет — с 350 до 4800 рублей.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Коровьев
20 ноя 2019 в 12:50

Перепись наркоманов и алкоголиков?

да!
20 ноя 2019 в 12:56

за такую цену —справка должна быть вечной

гость
20 ноя 2019 в 12:44

Если новые цены по регионам везде разные, значит,вероятно, их ведь кто-то на местах устанавливает.Поэтому,фото достаточно- пора заняться аналитикой.