Из-за диких очередей наркологическая больница объявила о работе до последнего посетителя

— Областная наркологическая больница принимает желающих получить шоферскую справку сегодня и завтра до последнего посетителя. Увеличили и количество врачей, — рассказал источник 76.RU.

Сегодня в Ярославле вновь выстроилась гигантская очередь около наркологической больницы. Люди с ночи целыми часами стоят на морозе в надежде успеть сделать справку до 22 ноября, когда её стоимость возрастёт в 13 раз. Нагрузка на больницу большая. В очереди волнуются — успеют ли до восьми вечера.

— Сейчас в наркологичке от кассы уводят человек по десять на второй этаж, там стало побольше врачей, — говорят те, кто второй день стоит в очереди.

Кроме того, открыли три дополнительных кабинета на Кудрявцева, 10. Тутаевская, Борисоглебская, Некрасовская, Ярославская, Рыбинская районные больницы также будут работать два дня до последнего посетителя.



Сегодня с раннего утра, даже скорее с ночи, длинная очередь выстроилась за справкой от нарколога. Всё потому, что через два дня, 22 ноября, стоимость такой справки резко вырастет — с 350 до 4800 рублей.