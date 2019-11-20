Пришлось продать все: ярославцу работодатель задолжал 114 тысяч рублей

В Ярославской области в Некоузском районе мужчина наконец получил заслуженную зарплату, которую не видел несколько месяцев. Работодатель на протяжении нескольких месяцев не выдавал ярославцу деньги, задолжав ему 114 тысяч рублей.
Мужчина обращался за помощью к судебным приставам. Они предупреждали руководителя предприятия и требовали выплатить долг работнику, но он не торопился. После этого судебные приставы взялись за дело.
Они узнали, что в собственности работодателя — земельный участок и здание. Все это выставили на торги.
— Недвижимость реализовали, а вырученные от продажи имущества денежные средства перечислили взыскателю — сотруднику предприятия, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области.
Работник наконец смог получить зарплату, без которой ему пришлось жить несколько месяцев.