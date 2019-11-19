Заколдованный лес: как выглядит Тверицкий бор после урагана

Почти месяц назад по Ярославлю пронёсся мощный ураган. Ветер выворачивал остановки, рушил деревья в городе, снёс даже крышу с завода (мы вели тогда хронику).
Буйный ветер обрушился и на Тверицкий бор за Волгой. И сейчас бор превратился в сказочный лес — красивый, но жутковатый. Поваленные деревья лежат между дорожек, обнажив корни.
Страшного в этом ничего для природы нет.
— Только если долго не убирать, поваленные деревья начнут гнить и превратятся в рассадник вредителей, — говорит эколог Лидия Байкова.
Но видно, что потихоньку рухнувшие деревья спиливают. По заколдованному бору прогулялась Саша Савельева. Смотрите её фоторепортаж. Чувствуете, как от фото пахнет прохладным лесом?