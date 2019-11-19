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Заколдованный лес: как выглядит Тверицкий бор после урагана

Буйный ветер вывернул с корнями могучие деревья

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В Тверицком бору ураган вырвал сосны с корнем

В Тверицком бору ураган вырвал сосны с корнем

Почти месяц назад по Ярославлю пронёсся мощный ураган. Ветер выворачивал остановки, рушил деревья в городе, снёс даже крышу с завода (мы вели тогда хронику).

Буйный ветер обрушился и на Тверицкий бор за Волгой. И сейчас бор превратился в сказочный лес — красивый, но жутковатый. Поваленные деревья лежат между дорожек, обнажив корни.

Страшного в этом ничего для природы нет.

— Только если долго не убирать, поваленные деревья начнут гнить и превратятся в рассадник вредителей, — говорит эколог Лидия Байкова.

Но видно, что потихоньку рухнувшие деревья спиливают. По заколдованному бору прогулялась Саша Савельева. Смотрите её фоторепортаж. Чувствуете, как от фото пахнет прохладным лесом?

Порушенные деревья уже распиливают

Порушенные деревья уже распиливают

А какой свет в бору!

А какой свет в бору!

Кажется, в лесу завелись свиньи

Кажется, в лесу завелись свиньи

Огромные деревья повалил ветер

Огромные деревья повалил ветер

Выглядит как в страшной сказке

Выглядит как в страшной сказке

На многих дорожках в бору лежат стволы

На многих дорожках в бору лежат стволы

Деревья лежат давно, и их никто не убирает

Деревья лежат давно, и их никто не убирает

В лесу пахнет мохом...

В лесу пахнет мохом...

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
19 ноя 2019 в 20:50

В лесу пахнет МОХОМ...😂😂😂
Стыдно Александра Савельева