Заколдованный лес: как выглядит Тверицкий бор после урагана

Почти месяц назад по Ярославлю пронёсся мощный ураган. Ветер выворачивал остановки, рушил деревья в городе, снёс даже крышу с завода (мы вели тогда хронику).

Буйный ветер обрушился и на Тверицкий бор за Волгой. И сейчас бор превратился в сказочный лес — красивый, но жутковатый. Поваленные деревья лежат между дорожек, обнажив корни.

Страшного в этом ничего для природы нет.

— Только если долго не убирать, поваленные деревья начнут гнить и превратятся в рассадник вредителей, — говорит эколог Лидия Байкова.