«Доводы сильнее негатива»: депутаты в первом чтении приняли закон о «тихом часе»

По закону нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов в будни Фото: Александра Савельева

Жители Ярославской области стали на шаг ближе к запрету шуметь в будние дни. В областной думе приняли в первом чтении законопроект о «тихом часе», по которому с 13 до 15 часов запрещается петь, громко смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, делать ремонт и любые другие шумные вещи. Это касается жителей многоквартирных домов, общежитий и частного сектора. — Наши доводы и аргументация оказались сильней негатива и деструкции оппонентов, — говорит один из соавторов законопроекта Роман Фомичёв.

А основным доводом было то, что шум мешает маленьким детям и людям, кто находится дома в это время и хочет отдохнуть. — У врачей на эту тему позиция однозначная: дневной сон для детей важен и полезен, — заверили специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. — У каждого ребёнка свой ритм: кто-то спит с 13 до 14 часов, кто-то с 12 до 15 часов, а кто-то и вообще не спит.

Правила пока ещё не действуют — закон не принят окончательно. Но так как вероятность его принятия очень высока, стоит знать, что будет с теми, кто нарушит правило «тихого часа».

Для физических лиц штраф за первое нарушение составит от 200 до 1000 рублей. За повторное нарушение — от 1000 до 5000 рублей Фото: Полина Авдошина (инфографика)