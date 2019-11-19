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«Доводы сильнее негатива»: депутаты в первом чтении приняли закон о «тихом часе»

По нему жителям Ярославской области нельзя шуметь днём

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По закону нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов в будни&nbsp;

По закону нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов в будни 

Жители Ярославской области стали на шаг ближе к запрету шуметь в будние дни. В областной думе приняли в первом чтении законопроект о «тихом часе», по которому с 13 до 15 часов запрещается петь, громко смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, делать ремонт и любые другие шумные вещи. Это касается жителей многоквартирных домов, общежитий и частного сектора.

— Наши доводы и аргументация оказались сильней негатива и деструкции оппонентов, — говорит один из соавторов законопроекта Роман Фомичёв.

А основным доводом было то, что шум мешает маленьким детям и людям, кто находится дома в это время и хочет отдохнуть. 

— У врачей на эту тему позиция однозначная: дневной сон для детей важен и полезен, — заверили специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. — У каждого ребёнка свой ритм: кто-то спит с 13 до 14 часов, кто-то с 12 до 15 часов, а кто-то и вообще не спит.

Правила пока ещё не действуют — закон не принят окончательно. Но так как вероятность его принятия очень высока, стоит знать, что будет с теми, кто нарушит правило «тихого часа».

Для физических лиц штраф за первое нарушение составит от 200 до 1000 рублей. За повторное нарушение — от 1000 до 5000 рублей

Для физических лиц штраф за первое нарушение составит от 200 до 1000 рублей. За повторное нарушение — от 1000 до 5000 рублей

Как будет действовать закон, какие аргументы высказывают против него и ещё пять важных вопросов о нём можно почитать в нашем материале. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
19 ноя 2019 в 14:11

Если орут...дети, то в силу возраста они не могут быть привлечены к ответственности! Хорошо, а родители у них есть??? Вот пусть родители и привлекаются к ответственности!!! Доработать Закон надо.

гость
19 ноя 2019 в 12:58

" Наши доводы и аргументация оказались сильней негатива" - конечно сильнее особенно если оппонентов не слушать вовсе и не замечать как это обычно делают наши депутаты... Остаётся вопрос - о методах фиксации нарушений и их законности - здесь местным законодательством не обойдёшься, придётся обходить федеральные законы - так что ярославские депутаты в муках и на озлобление публике в очередной раз рожают пустышку

Звезды
19 ноя 2019 в 11:24

Давно пора. Ещё бы патрули в парки чтоб алкашню гонять.