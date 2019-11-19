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Город

Опасны для детей: в центре Ярославля устроили облаву на лошадей

С жалобами на владельцев животных обратились жители города

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Лошадкам приходится почти весь день катать детей

Лошадкам приходится почти весь день катать детей

В центре Ярославля чиновники и полиция провели рейд — проверяли документы у лошадей, на которых катают детей у ТЮЗа. 

Проверку лошадки не прошли. У их владельцев не было ветпаспортов на животных. На всех, кого поймали, составили протоколы

— В адрес администрации неоднократно поступали жалобы от жителей домов, прилегающих к ТЮЗу, и в целом жители центра жалуются на эту предпринимательскую деятельность. Ещё раз хотели бы напомнить родителям, что услуги, предоставляемые без соответствующих разрешений, в том числе без ветеринарных справок на животных, небезопасны для ваших детей! — сказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Похожие рейды были и в Дзержинском районе в парке 30-летия Победы. Там другое нарушение — деньги владельцы лошадей складывали в карман, не выдавая чеков. Часто также попадаются на том, что лошадей и пони водят дети, — это тоже нарушение. За такое владельцам животных грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Вам нравится такое развлечение — катание на лошадях?

Вам нравится такое развлечение — катание на лошадях?

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Иван
    19 ноя 2019 в 10:20

    Больше всего беспокоит карман, в который складывают деньги) борются с девочками-подростками

    да!
    19 ноя 2019 в 10:19

    а что , бабушек уже всех переловили , теперь за лошадок принялись ?

    Гость
    19 ноя 2019 в 10:29

    А город не хочет деньгами помочь на тот же корм для лошадей? Или только запрещать можем?