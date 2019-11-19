Опасны для детей: в центре Ярославля устроили облаву на лошадей

В центре Ярославля чиновники и полиция провели рейд — проверяли документы у лошадей, на которых катают детей у ТЮЗа.



Проверку лошадки не прошли. У их владельцев не было ветпаспортов на животных. На всех, кого поймали, составили протоколы



— В адрес администрации неоднократно поступали жалобы от жителей домов, прилегающих к ТЮЗу, и в целом жители центра жалуются на эту предпринимательскую деятельность. Ещё раз хотели бы напомнить родителям, что услуги, предоставляемые без соответствующих разрешений, в том числе без ветеринарных справок на животных, небезопасны для ваших детей! — сказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

