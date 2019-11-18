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В Ярославле частично затопило нижний ярус набережной Волги

Уровень воды в реке заметно повысился

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На набережной Волги в Ярославле частично затопило нижний ярус

На набережной Волги в Ярославле частично затопило нижний ярус

В Ярославле заметно прибыло воды в Волге. На набережной затопило нижние ступени лестниц. Обычно такую картину мы наблюдаем весной. Но в этом году вода поднялась осенью.

— Это все еще мы наблюдаем последствия обильных дождей и таяния выпавшего снега в начале ноября. Они стали причиной увеличения сбросов из Рыбинского водохранилища. Критических отметок уровень воды в Волге не достиг, подтоплений нет. Более того, с 14 ноября фиксируется понижение уровня Волги, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Нижние ступени лестниц причалов ушли под воду

Нижние ступени лестниц причалов ушли под воду

Напомним, в начале ноября в Ярославской области за несколько дней выпала месячная норма осадков. Подмерзшая почва недостаточно хорошо впитывала влагу, поэтому начался подъем воды в реках. Затопленными оказались дороги, мосты и деревни.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Деолигия
18 ноя 2019 в 16:27

очередные свежие новости))) неделю уже как подтопило...