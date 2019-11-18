В Ярославле частично затопило нижний ярус набережной Волги

В Ярославле заметно прибыло воды в Волге. На набережной затопило нижние ступени лестниц. Обычно такую картину мы наблюдаем весной. Но в этом году вода поднялась осенью.



— Это все еще мы наблюдаем последствия обильных дождей и таяния выпавшего снега в начале ноября. Они стали причиной увеличения сбросов из Рыбинского водохранилища. Критических отметок уровень воды в Волге не достиг, подтоплений нет. Более того, с 14 ноября фиксируется понижение уровня Волги, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.