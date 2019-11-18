«От идеи никто не отказывался»: что творится на месте скандальной стройки в центре Ярославля

На стройплощадке сейчас тихо: все работы здесь приостановлены

В Ярославле на месте скандальной стройки в Депутатском переулке рабочие зарыли котлован, который ранее выкопали под фундамент для будущего здания.



— Победа! — подумали противники стройки в зоне ЮНЕСКО.



Но не тут-то было. Как зарыли котлован, так и разроют обратно. Дело-то не хитрое.



— Строительство временно приостановлено, поэтому котлован закопали, чтобы не произошло обрушение грунта или кто-нибудь туда не упал, — рассказал изданию 76.RU представитель заказчика работ Евгений Урядов. — Но от идеи строительства никто не отказывался. Когда она будет возобновлена, пока сказать сложно: может, в этом году, а может, в следующем. Сейчас мы выполняем условия, которые нам выставляют различные департаменты.

