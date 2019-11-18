«От идеи никто не отказывался»: что творится на месте скандальной стройки в центре Ярославля

В Ярославле на месте скандальной стройки в Депутатском переулке рабочие зарыли котлован, который ранее выкопали под фундамент для будущего здания.
— Победа! — подумали противники стройки в зоне ЮНЕСКО.
Но не тут-то было. Как зарыли котлован, так и разроют обратно. Дело-то не хитрое.
— Строительство временно приостановлено, поэтому котлован закопали, чтобы не произошло обрушение грунта или кто-нибудь туда не упал, — рассказал изданию 76.RU представитель заказчика работ Евгений Урядов. — Но от идеи строительства никто не отказывался. Когда она будет возобновлена, пока сказать сложно: может, в этом году, а может, в следующем. Сейчас мы выполняем условия, которые нам выставляют различные департаменты.
Особо наблюдательные ярославцы отметили, что работы на месте стройки в Депутатском переулке приостановили ещё летом. С тех пор там всё тихо.
Кинотеатр активно начали строить с мая 2019 года. В апреле его обсуждали на совете по вопросам градостроительной деятельности в мэрии, где утвердили проект застройки. Мэрия выдала разрешение на строительство, назвав это реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли).
Ярославские специалисты в области градостроительства подняли волнения, заявив, что это решение городских властей (назвать реконструкцией фактически новое строительство) — уловка. Когда скандал начал разрастаться, строящийся в самом центре Ярославля кинотеатр заметил и губернатор, велев разобраться в происходящем. Тем не менее мэрия Ярославля до конца утверждала, что всё согласовано. Но позже и мэр предложил застройщикам не двигаться. Они и перестали.