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Город

«От идеи никто не отказывался»: что творится на месте скандальной стройки в центре Ярославля

Заказчик работ поделился, что планирует делать с объектом в Депутатском переулке дальше

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На стройплощадке сейчас тихо: все работы здесь приостановлены

На стройплощадке сейчас тихо: все работы здесь приостановлены

В Ярославле на месте скандальной стройки в Депутатском переулке рабочие зарыли котлован, который ранее выкопали под фундамент для будущего здания.

— Победа! — подумали противники стройки в зоне ЮНЕСКО.

Но не тут-то было. Как зарыли котлован, так и разроют обратно. Дело-то не хитрое.

— Строительство временно приостановлено, поэтому котлован закопали, чтобы не произошло обрушение грунта или кто-нибудь туда не упал, — рассказал изданию 76.RU представитель заказчика работ Евгений Урядов. — Но от идеи строительства никто не отказывался. Когда она будет возобновлена, пока сказать сложно: может, в этом году, а может, в следующем. Сейчас мы выполняем условия, которые нам выставляют различные департаменты.

Особо наблюдательные ярославцы отметили, что работы на месте стройки в Депутатском переулке приостановили ещё летом. С тех пор там всё тихо.

Разрешение на строительство кинотеатра у застройщика есть, а потому от своих планов он отказываться не намерен

Разрешение на строительство кинотеатра у застройщика есть, а потому от своих планов он отказываться не намерен

Кинотеатр активно начали строить с мая 2019 года. В апреле его обсуждали на совете по вопросам градостроительной деятельности в мэрии, где утвердили проект застройки. Мэрия выдала разрешение на строительство, назвав это реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли). 

Ярославские специалисты в области градостроительства подняли волнения, заявив, что это решение городских властей (назвать реконструкцией фактически новое строительство) — уловка. Когда скандал начал разрастаться, строящийся в самом центре Ярославля кинотеатр заметил и губернатор, велев разобраться в происходящем. Тем не менее мэрия Ярославля до конца утверждала, что всё согласовано. Но позже и мэр предложил застройщикам не двигаться. Они и перестали.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Зоя
18 ноя 2019 в 16:51

Город привели в порядок везде чистота красота дороги все ровнехонькие теперь можно и кинотеатр построить а то их у нас мало и люди прямо рвутся кино посмотреть

Крыша мира
18 ноя 2019 в 20:56

Нужен или не нужен кинотеатр - дело десятое. Главное - "пусть будет", а потом перепрофилируем(например под ресторан) и перестроим.