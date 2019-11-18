Будем ждать помощи от других: каким планируют бюджет Ярославля в 2020 году

Мэрия Ярославля представила проект бюджета города на 2020 год. Власти приглашают ярославцев обсудить его, внести свои предложения в цифры. А они интересные: бюджет запланировали бездефицитным, а миллиарды доходов и расходов увеличатся. В 2020 году хотят заработать и потратить 20,305 миллиарда рублей (в 2019-м было 18,16 миллиарда).

Проект бюджета вносится на ближайший год и плановый период — то есть до 2022 года. И на ближайшие годы цифры доходов и расходов запланировали следующие: 2021-й — 20,391 миллиарда рублей, 2022-й — 19,676 миллиарда рублей. Большую часть денег власти планируют получить в качестве помощи из бюджетов других уровней. А собственные доходы города на следующий год (без поступлений и трансфертов) ожидаются 7,392 миллиарда рублей.