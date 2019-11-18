Будем ждать помощи от других: каким планируют бюджет Ярославля в 2020 году

Мэрия Ярославля представила проект бюджета города на 2020 год. Власти приглашают ярославцев обсудить его, внести свои предложения в цифры. А они интересные: бюджет запланировали бездефицитным, а миллиарды доходов и расходов увеличатся. В 2020 году хотят заработать и потратить 20,305 миллиарда рублей (в 2019-м было 18,16 миллиарда).
Проект бюджета вносится на ближайший год и плановый период — то есть до 2022 года. И на ближайшие годы цифры доходов и расходов запланировали следующие: 2021-й — 20,391 миллиарда рублей, 2022-й — 19,676 миллиарда рублей. Большую часть денег власти планируют получить в качестве помощи из бюджетов других уровней. А собственные доходы города на следующий год (без поступлений и трансфертов) ожидаются 7,392 миллиарда рублей.
— Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2020 году — в сумме 12,913 миллиарда рублей, в 2021 году — 12,91 миллиарда рублей, в 2022 году — в сумме 11,953 миллиарда рублей, — говорится в проекте бюджета.
На что планируют тратить:
- 104 миллиона рублей — в резервный фонд мэрии Ярославля;
- 1,156 миллиарда рублей — в дорожный фонд города (в два раза больше, чем в этом году);
- 630 миллионов рублей — расходы на обслуживание муниципального долга;
- 1,149 миллиарда рублей — на работу мэра, мэрии, судов, организацию выборов и референдумов, налаживание международных связей и другие общегосударственные вопросы;
- 365 миллионов рублей — на транспорт;
- 358 миллионов рублей — на жилищное хозяйство;
- 370,2 миллиона рублей — благоустройство;
- 9,5 миллиарда рублей — на образование;
- 612,2 миллиона рублей — на сферу культуры;
- 4,492 миллиарда рублей — на социальную сферу (социальное обслуживание и обеспечение, охрана семьи и детства, муниципальные пенсии);
- 748,1 — физкультура и спорт.
Верхний предел муниципального долга города назвали в 6,913 миллиарда рублей.
Публичные слушания по проекту бюджета пройдут 26 ноября в 17:00 в здании мэрии Ярославля (Андропова, 6). Внести свои предложения по бюджету необходимо заранее, заполнив анкету участника обсуждений на сайте.