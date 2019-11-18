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Лариса Николаева

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Лариса Николаева

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Мы захлебнемся в собственном мусоре: колонка о том, как мы своими руками превращаем жизнь в помойку

Почему ярославцы складывают свои отходы в лесу

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Лес превратился в свалку

Лес превратился в свалку

Ярославна Лариса Николаева живёт в небольшом селе Рыбницы под Ярославлем. Но судя по тому количеству мусора, что она видит каждый день, село не такое уж и небольшое. Просто пройдя по лесу, Лариса удивилась, во что превратились лесные поляны — под деревьями настоящая свалка. И всё это, конечно, не взялось само по себе. Мусор в лес натащили местные. О том, как мы своими руками превращаем нашу жизнь в помойку, — колонка ярославны.

В эту деревню мы приехали семь лет назад. Сначала перестали ходить на Волгу. Пляж превратился в помойку. Мы собирали мусор и увозили. Но его привозили в сотни раз больше, чем мы увозили. Каждую весну пляж самоочищается во время половодья. Нынче смыло в ноябре. Страшно подумать сколько в Волге дерьма с берегов. А если знать правду?

Мы ездили, ходили в лес и радовались. Он был девственник в смысле чистоты. Далеко от деревень, народу мало. А что теперь? Вдоль дорожек в лесу через каждые 10 метров валяются бутылки. Вот прямо приехал в лес прогуляться, где добулькал, там и бросил из машины. С собой увезти не судьба.

Дорога до леса и овражки в лесу. Продукты жизнедеятельности одной деревни! За последние несколько лет, ведь на машинах уже везут в лес. Если ты загрузил это в машину, ну отвези до ближайшего населённого пункта. Нет, в лес, все в лес. Свалки растут как грибы. Это в одной небольшой деревне по одной дороге в лес. А если взять в масштабах области, страны?

Счета на вывоз мусора приходят всем, даже тем, у кого и дома-то нет. На вывоз какого мусора? В радиусе 10 километров нет контейнеров. Может, стоял бы красавчик в деревне, часть мусора дошла бы до контейнера, а не до леса.

Что мы творим? Мы захлебнемся в собственном мусоре! Это близко, совсем рядом.

Неужели приятно жить среди такого?

Неужели приятно жить среди такого?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
18 ноя 2019 в 12:06

Да, тут о влиянии человека на природную среду обычно забывают. Ещё берега Волги бы показали, и мойку машин прямо в реке. Зато сколько криков о мусоре из Москвы и строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище. Всё начинается с малого, с брошенного на асфальт окурка, фантика...

tina
18 ноя 2019 в 12:42

Если бы КАЖДЫЙ из нас весь свой мусор УБИРАЛ и УВОЗИЛ, то такого безобразия не было бы. Как самим не противно?!? Например, в Вахарево, куда мы ездим в лес, сами же жители выбрасывают рядом со своими домами и "любуются" развалами мусора постоянно.... И так практически везде, в результате чистого места не найти. Люди будьте людьми и прекратите засирать землю!

бардак в стране
18 ноя 2019 в 12:49

а чё вы хотели? свободные россияне..свободны от всего.