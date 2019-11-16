В Ярославле на остановке, где мужчина провалился под землю, расползается новая яма

В Ярославле на остановке на пересечении улиц Большая Октябрьская и Горвал, где два года назад мужчина провалился под землю, расползается новая яма. Об этом сообщил читатель 76.RU Arm Armjan.



- У гостиницы «Котросль» опять проваливается почва, - прислал он фото в редакцию.



Мужчина сообщает, что на настоящий момент провал засыпали щебнем. Надеемся, городские коммунальщики будут держать этот участок под контролем.

