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В Ярославле на остановке, где мужчина провалился под землю, расползается новая яма

Об этом сообщил наш читатель

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Зреет новый провал

Зреет новый провал

В Ярославле на остановке на пересечении улиц Большая Октябрьская и Горвал, где два года назад мужчина провалился под землю, расползается новая яма. Об этом сообщил читатель 76.RU Arm Armjan.

- У гостиницы «Котросль» опять проваливается почва, - прислал он фото в редакцию.

Мужчина сообщает, что на настоящий момент провал засыпали щебнем. Надеемся, городские коммунальщики будут держать этот участок под контролем.

На этом месте два года назад под землю провалился мужчина

На этом месте два года назад под землю провалился мужчина

Напомним, ЧП на этой остановке произошло в марте 2017 года. Тогда мужчина пришел на остановку ждать свой троллейбус, и вдруг земля под ним осыпалась и он с головой ушел в яму. К счастью, он остался жив, но получил травмы. Как тогда сообщили власти, причиной происшествия стала протечка подземного канализационного коллектора.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 ноя 2019 в 21:34

мэрия ждет кандидата на трупака