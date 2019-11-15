В Ярославле откроют образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей

В Ярославле планируют открыть образовательный центр Юрия Башмета. Такие центры для юных дарований есть уже в 13 городах России: Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Смоленске, Хабаровске, Якутске, Калуге, Видном и Вологде. В Ярославле он появится в следующем году и будет находиться в музыкальном училище имени Собинова. С одарёнными детьми будут проводить мастер-классы, семинары и творческие встречи.



— Эта тема — образования молодежи в российской провинции — давно меня увлекает, — рассказал известный альтист и дирижёр Юрий Башмет. — Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать.

