Хотят успеть за год: в Брагино собираются строить новые ясли

В Дзержинском районе Ярославля планируют построить сразу двое новых яслей. Новые здания для малышей возведут на проспекте Дзержинского у дома
Ясли будут одноэтажными с техническим этажом и подвалом. Около зданий будут веранды с уличным игровым оборудованием, под которыми дети смогут резвиться во время прогулки. Также на территории яслей установят спортивные площадки. Каждое здание рассчитано на 90 мест: по шесть групп для детей от полутора до трёх лет.
— Детские дошкольные учреждения будут построены по национальному проекту «Демография», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.
Сдать оба здания по нацпроекту должны уже в октябре 2020 года.
В Ярославле по федеральной программе строят также детский сад в Брагино в микрорайоне «Яблоневый посад». По графику, озвученному в прошлом году, его должны сдать в этом ноябре, но пока непонятно, успеют ли полностью завершить работы.