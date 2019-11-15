Хотят успеть за год: в Брагино собираются строить новые ясли

В Дзержинском районе Ярославля планируют построить сразу двое новых яслей. Новые здания для малышей возведут на проспекте Дзержинского у дома № 4 и на улице Строителей у дома № 1 .

Ясли будут одноэтажными с техническим этажом и подвалом. Около зданий будут веранды с уличным игровым оборудованием, под которыми дети смогут резвиться во время прогулки. Также на территории яслей установят спортивные площадки. Каждое здание рассчитано на 90 мест: по шесть групп для детей от полутора до трёх лет.



— Детские дошкольные учреждения будут построены по национальному проекту «Демография», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.