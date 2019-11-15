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Хотят успеть за год: в Брагино собираются строить новые ясли

Сразу две стройки анонсировали в мэрии Ярославля

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Детские ясли обещают открыть уже в следующем году&nbsp;

Детские ясли обещают открыть уже в следующем году 

В Дзержинском районе Ярославля планируют построить сразу двое новых яслей. Новые здания для малышей возведут на проспекте Дзержинского у дома № 4 и на улице Строителей у дома № 1.

Ясли будут одноэтажными с техническим этажом и подвалом. Около зданий будут веранды с уличным игровым оборудованием, под которыми дети смогут резвиться во время прогулки. Также на территории яслей установят спортивные площадки. Каждое здание рассчитано на 90 мест: по шесть групп для детей от полутора до трёх лет.

— Детские дошкольные учреждения будут построены по национальному проекту «Демография», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Сдать оба здания по нацпроекту должны уже в октябре 2020 года. 

В Ярославле по федеральной программе строят также детский сад в Брагино в микрорайоне «Яблоневый посад». По графику, озвученному в прошлом году, его должны сдать в этом ноябре, но пока непонятно, успеют ли полностью завершить работы. 

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