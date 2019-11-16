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Ну и дыра!
Фоторепортаж

«Опасно. Машины не ставить»: изучаем неприглядный центр Ярославля

Почему он такой грустный?

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Ул. Советская

Ул. Советская

Новый выпуск нашего городского сериала «Ну и дыра!» вновь о центре Ярославля. Иногда смотришь на фасад здания или разрушенный каменный забор и не веришь, что такое может быть в самом сердце города. В некоторых местах запросто можно снимать фильмы о послевоенных годах. А кое-где даже появляются таблички об опасности фасадов. Ещё печальнее, что разрушаются старинные и красивые постройки. 

Понятно, что глубокий ноябрь откладывает серый и неприглядный отпечаток с удвоенной силой. Но всё же грустных мест в центре Ярославля слишком много. Прогуляемся по ним вместе. 

Крик с Волжской набережной

Крик с Волжской набережной

Внутри некоторых дворов царит разруха.

Красный съезд

Красный съезд

А где-то до сих пор держатся старинные сарайки.

Дворик на улице Кедрова

Дворик на улице Кедрова

Это мог бы быть красивый подвальчик.

Ул. Волкова

Ул. Волкова

Ул. Советская

Ул. Советская

Задний двор на виду. 

Ул. Республиканская

Ул. Республиканская

Сколько раз не пройдёшь мимо, каждый раз странно. Ведь это зона ЮНЕСКО. 

Народный переулок

Народный переулок

Своя атмосфера во дворе неподалёку.

Ул. Волкова

Ул. Волкова

Время не пощадило здание. 

ул. Терешковой

ул. Терешковой

Прогулка по Волжской набережной.

Волжская набережная

Волжская набережная

Теория «разбитых окон» в действии.

Ул. Революционная

Ул. Революционная

Роскошное здание бывшей богадельни купца Вахрамеева и снаружи и изнутри выглядит плачевно. Заботиться о таком памятнике дорого. 

Красный съезд

Красный съезд

Ул. Республиканская

Ул. Республиканская

Присылайте нам фотографии самых атмосферных мест Ярославской области в группу «ВКонтакте».

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