«Опасно. Машины не ставить»: изучаем неприглядный центр Ярославля

Новый выпуск нашего городского сериала «Ну и дыра!» вновь о центре Ярославля. Иногда смотришь на фасад здания или разрушенный каменный забор и не веришь, что такое может быть в самом сердце города. В некоторых местах запросто можно снимать фильмы о послевоенных годах. А кое-где даже появляются таблички об опасности фасадов. Ещё печальнее, что разрушаются старинные и красивые постройки.

Понятно, что глубокий ноябрь откладывает серый и неприглядный отпечаток с удвоенной силой. Но всё же грустных мест в центре Ярославля слишком много. Прогуляемся по ним вместе.