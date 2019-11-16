«Опасно. Машины не ставить»: изучаем неприглядный центр Ярославля

Новый выпуск нашего городского сериала «Ну и дыра!» вновь о центре Ярославля. Иногда смотришь на фасад здания или разрушенный каменный забор и не веришь, что такое может быть в самом сердце города. В некоторых местах запросто можно снимать фильмы о послевоенных годах. А кое-где даже появляются таблички об опасности фасадов. Ещё печальнее, что разрушаются старинные и красивые постройки.
Понятно, что глубокий ноябрь откладывает серый и неприглядный отпечаток с удвоенной силой. Но всё же грустных мест в центре Ярославля слишком много. Прогуляемся по ним вместе.
Внутри некоторых дворов царит разруха.
А где-то до сих пор держатся старинные сарайки.
Это мог бы быть красивый подвальчик.
Задний двор на виду.
Сколько раз не пройдёшь мимо, каждый раз странно. Ведь это зона ЮНЕСКО.
Своя атмосфера во дворе неподалёку.
Время не пощадило здание.
Прогулка по Волжской набережной.
Теория «разбитых окон» в действии.
Роскошное здание бывшей богадельни купца Вахрамеева и снаружи и изнутри выглядит плачевно. Заботиться о таком памятнике дорого.