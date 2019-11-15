Сына ярославны похоронили в грязь: как за это ответят власти

В Ярославле весной этого года женщине пришлось хоронить своего сына, но проводить своего ребенка в последний путь достойно у неё не получилось. Виной тому — состояние Осташинского кладбища, которое утопало в грязи и воде. У матери не было возможности даже подойти к выкопанной могиле, которая осыпалась, её размыло водой.

Скорбящую ярославну это очень задело, и она обратилась в суд.

