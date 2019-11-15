Сына ярославны похоронили в грязь: как за это ответят власти

В Ярославле весной этого года женщине пришлось хоронить своего сына, но проводить своего ребенка в последний путь достойно у неё не получилось. Виной тому — состояние Осташинского кладбища, которое утопало в грязи и воде. У матери не было возможности даже подойти к выкопанной могиле, которая осыпалась, её размыло водой.
Скорбящую ярославну это очень задело, и она обратилась в суд.
— Жительница Ярославля обратилась с иском с требованием взыскать компенсацию морального вреда в сумме
В решении суда говорится, что женщина имеет право на достойное отношение к телу сына после смерти, и он должен быть похороненным в соответствии с обычаями и традициями. Однако степень вины чиновников суд пересмотрел, постановив взыскать штраф, значительно отличающийся от требуемой суммы.
— Учитывая фактические обстоятельства дела, степень вины, тяжесть страданий истца в связи с допущенным бездействием, требований разумности и справедливости, суд считает, что с мэрии Ярославля в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в сумме 25 тысяч рублей, — сказано в решении суда.