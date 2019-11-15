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Город

Сына ярославны похоронили в грязь: как за это ответят власти

Женщина потребовала с мэрии Ярославля миллион рублей

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Во время похорон&nbsp;могила осыпалась, её размыло водой

Во время похорон могила осыпалась, её размыло водой

В Ярославле весной этого года женщине пришлось хоронить своего сына, но проводить своего ребенка в последний путь достойно у неё не получилось. Виной тому — состояние Осташинского кладбища, которое утопало в грязи и воде. У матери не было возможности даже подойти к выкопанной могиле, которая осыпалась, её размыло водой. 

Скорбящую ярославну это очень задело, и она обратилась в суд.

— Жительница Ярославля обратилась с иском с требованием взыскать компенсацию морального вреда в сумме 1 000 000 рублей, — сказано в решении Кировского районного суда Ярославля. — Состояние земель городского кладбища не соответствовало предъявляемым законодательством требованиям, что не позволило близким родственникам провести достойно траурную церемонию прощания с умершим. Нарушено личное неимущественное право на достойное отношение к телу умершего.

В решении суда говорится, что женщина имеет право на достойное отношение к телу сына после смерти, и он должен быть похороненным в соответствии с обычаями и традициями. Однако степень вины чиновников суд пересмотрел, постановив взыскать штраф, значительно отличающийся от требуемой суммы.

— Учитывая фактические обстоятельства дела, степень вины, тяжесть страданий истца в связи с допущенным бездействием, требований разумности и справедливости, суд считает, что с мэрии Ярославля в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в сумме 25 тысяч рублей, — сказано в решении суда.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
15 ноя 2019 в 15:38

В России все кладбища запущенные и в ужасном состоянии.
К смерти никакого уважения!!!

Гость
15 ноя 2019 в 15:22

Очнредной плевок в лицо от судов и прочих чинуш. 25 тысяч рублей судья только на туалетную бумагу тратит. Слабые суды, слабое чиновничье решение. Отсутствие контроля и неисполнение обязанностей - визитная карточка так называемых "властей". Смех и позор судье! И всей системе. Хотя бы 500 т р присудили, было бы хоть какое то решение.

Гость
15 ноя 2019 в 15:10

Кремировать надо было, проблем намного меньше.