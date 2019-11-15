На «Суперджетах»: куда будут летать самолёты из Ярославля в 2020 году

В следующем году аэропорт получит субсидию на три направления

Аэропорт Ярославля в 2020 году получит субсидию на организацию перелётов сразу по трём направлениям: Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. Документ об этом опубликован на сайте Министерства транспорта.

Рейсы в Санкт-Петербург планируются сразу на весь следующий год: с 1 января по 31 декабря 2020-го. Выполнять их будет авиакомпания «Сибирь» на самолётах Embraer 170, рассчитанных на 78 кресел, либо на Airbus A320 на 164 кресла.

— Софинансирование Санкт-Петербургом и Ярославской областью более 60%, — говорится в документе Министерства транспорта РФ.