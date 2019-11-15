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На «Суперджетах»: куда будут летать самолёты из Ярославля в 2020 году

Минтранспорта озвучило направления, на которые дадут субсидию

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В следующем году аэропорт получит субсидию на три направления&nbsp;

В следующем году аэропорт получит субсидию на три направления 

Аэропорт Ярославля в 2020 году получит субсидию на организацию перелётов сразу по трём направлениям: Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. Документ об этом опубликован на сайте Министерства транспорта. 

Рейсы в Санкт-Петербург планируются сразу на весь следующий год: с 1 января по 31 декабря 2020-го. Выполнять их будет авиакомпания «Сибирь» на самолётах Embraer 170, рассчитанных на 78 кресел, либо на Airbus A320 на 164 кресла. 

— Софинансирование Санкт-Петербургом и Ярославской областью более 60%, — говорится в документе Министерства транспорта РФ.

В Казань из Ярославля будут летать канадские самолеты Bombardier CRJ200 на 50 кресел от компании «ЮВТ-Аэро». Рейсы планируются круглогодичные со 2 января по 31 декабря. 

В Краснодар полетит компания «Азимут» на «Сухом Суперджете 100», рассчитанном на сто кресел. Пока рейсы запланированы с 1 января по 30 апреля, но, возможно, будут продлены. Эти полёты софинансируют из бюджета Ярославской области на 61%. 

Не первый год обещают, что из Ярославля запустят авиарейсы за границу: в Турцию и даже Испанию. Но на сегодняшний день информации об этом нет. 

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КОММЕНТАРИИ (7)

Алексей
15 ноя 2019 в 11:47

Давно пора организовать нормальную работу аэропорта в городе. Сейчас путь до аэропорта в Москве занимает больше времени, чем сам полет

Антон
15 ноя 2019 в 11:47

На ЯК-42 куда-нибудь можно улететь?

гость
15 ноя 2019 в 11:45

Довольно часто летаю CRJ200 неплохой самолет. Маленький шустры и надежный.