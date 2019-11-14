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Снос памятника Владимиру Ленину взбудоражил ярославцев

Мнение горожан разделилось

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Это решение никого не оставило равнодушным

Это решение никого не оставило равнодушным

Бурное обсуждение среди ярославцев вызвал снос памятника Владимиру Ленину. Мнения разделились.

— Руки прочь от истории нашей родины, — негодует Валентина Перуцкая.

— Из-за этого идола народ и страдает русский, — считает Игорь Сизяков.

Зацепила эта история и градозащитников.

— Демонтаж памятника был незаконным, — уверен член регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин. — Одно из зданий фабрики «Североход» является объектом культурного наследия. А это здание и памятник Владимиру Ленину находились на одном земельном участке. Снос памятника и создание нового требовали написания раздела мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Это прямое нарушение.

Но на предприятии «Североход» уверены, что ничего не нарушали. И даже рассказали, что поставят на месте, где до этого была скульптура Ильича.

— Памятник нигде не числился, мы проверяли, — заверила секретарь бизнес-центра «Североход». — Мы приняли решение его демонтировать. Но остались военные доски с датами смертей солдат-североходовцев. На месте, где стоял Ленин, мы установим памятник неизвестному солдату.

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КОММЕНТАРИИ (127)

Пролетариат
14 ноя 2019 в 19:28

Еще бы мумиЁ с красной площади убрать!

Гость
15 ноя 2019 в 10:19

Поражает одно, откуда набрались столь "исчерпывающих" знаний "знатоки" истории. Чем им так Ленин, интересно, насолил? Очевидно, это они, сидя у мамкиной юбки, прошли через раскулачивание, каторгу, расстрелы. Это они мёрзли в окопах, кормили вшей, борясь с большевиками. Уверен, у большинства даже высшего образования нет; книг объёмом больше "Мурзилки" не читали. Кто, интересно, вбил им в голову эту чушь? Боязнь, что всё опять вернётся - заводы рабочим, земля крестьянам, видимо очень беспокоит. И ещё, неужели жизнь ничему не учит даже без книг по истории. Всё тоже самое уже было в Прибалтике, Украине. Сначала воевали с Лениным, потом с Дзержинским, затем с Жуковым, Коневым с Неизвестным солдатом....... Что дальше, перестройщики? Мало того, что уже натворили: мало загубленных производств, мёртвого сельского хозяйства, убитой науки, образования и медицины. До сих пор ещё живём благодаря тому, что сделали деды и отцы, и даже это хотят втоптать в грязь. Причём, кто судит и высказывается здесь о роли Ленина и Сталина - доктора исторических наук, убелённые сединами академики? Пишут люди, которые обычный вузовский учебник истории, истории КПСС, работ Ленина, вообще в глаза не видели. Да, далеко с такими пойдём, только вот к чему придём - большой вопрос!

Гость
14 ноя 2019 в 21:22

Фабрик нет, заводов нет.. Дотаптывайте историю великой страны.