Снос памятника Владимиру Ленину взбудоражил ярославцев

Гость 15 ноя 2019 в 10:19

Поражает одно, откуда набрались столь "исчерпывающих" знаний "знатоки" истории. Чем им так Ленин, интересно, насолил? Очевидно, это они, сидя у мамкиной юбки, прошли через раскулачивание, каторгу, расстрелы. Это они мёрзли в окопах, кормили вшей, борясь с большевиками. Уверен, у большинства даже высшего образования нет; книг объёмом больше "Мурзилки" не читали. Кто, интересно, вбил им в голову эту чушь? Боязнь, что всё опять вернётся - заводы рабочим, земля крестьянам, видимо очень беспокоит. И ещё, неужели жизнь ничему не учит даже без книг по истории. Всё тоже самое уже было в Прибалтике, Украине. Сначала воевали с Лениным, потом с Дзержинским, затем с Жуковым, Коневым с Неизвестным солдатом....... Что дальше, перестройщики? Мало того, что уже натворили: мало загубленных производств, мёртвого сельского хозяйства, убитой науки, образования и медицины. До сих пор ещё живём благодаря тому, что сделали деды и отцы, и даже это хотят втоптать в грязь. Причём, кто судит и высказывается здесь о роли Ленина и Сталина - доктора исторических наук, убелённые сединами академики? Пишут люди, которые обычный вузовский учебник истории, истории КПСС, работ Ленина, вообще в глаза не видели. Да, далеко с такими пойдём, только вот к чему придём - большой вопрос!