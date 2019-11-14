Снос памятника Владимиру Ленину взбудоражил ярославцев

Бурное обсуждение среди ярославцев вызвал снос памятника Владимиру Ленину. Мнения разделились.
— Руки прочь от истории нашей родины, — негодует Валентина Перуцкая.
— Из-за этого идола народ и страдает русский, — считает Игорь Сизяков.
Зацепила эта история и градозащитников.
— Демонтаж памятника был незаконным, — уверен член регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин. — Одно из зданий фабрики «Североход» является объектом культурного наследия. А это здание и памятник Владимиру Ленину находились на одном земельном участке. Снос памятника и создание нового требовали написания раздела мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Это прямое нарушение.
Но на предприятии «Североход» уверены, что ничего не нарушали. И даже рассказали, что поставят на месте, где до этого была скульптура Ильича.
— Памятник нигде не числился, мы проверяли, — заверила секретарь бизнес-центра «Североход». — Мы приняли решение его демонтировать. Но остались военные доски с датами смертей солдат-североходовцев. На месте, где стоял Ленин, мы установим памятник неизвестному солдату.
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Ольга Прохорова, главный редактор 76.RU