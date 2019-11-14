14 ноября четверг
СЕЙЧАС +4°С
usd 64.20
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 64.20
eur 70.67

Все новости

Все новости
Город

Какие дворы отремонтируют в Ярославле в 2020 году: предварительный список с адресами

Рассказываем, как добиться ремонта своей придомовой территории

Поделиться

435
Обсудить
Окончательный список дворов, которые отремонтируют в 2020 году, утвердят до конца этого года

Окончательный список дворов, которые отремонтируют в 2020 году, утвердят до конца этого года

13 ноября в Ярославле прошло совещание, на котором утвердили предварительный список дворов, которые отремонтируют в городе по программе «Решаем вместе!» в 2020-м. Как сообщили власти, этот перечень передадут в областной проектный офис программы «Решаем вместе!», и там до конца года межведомственной комиссией будет принят окончательный вариант. В этом году финансирование проекта несколько урежут. По данным депутата муниципалитета Евгении Овод, в список пока вошли 27 дворов.

Кировский район:

  • ул.Свободы, 52/39, ул. Угличская, 1/51;
  • ул Толбухина, 31, ул. Рыбинская, 32/29;
  • ул. Б. Октябрьская, 124а;
  • пр. Толбухина, 43;
  • пр. Ленина, 61, ул. Угличская, 20.

Ленинский район:

  • ул. Автозаводская, 59, 59а, 59б, 61а, 61б, ул. Карла Либкнехта, 50а, 52а;
  • ул. Автозаводская, 89, 91;
  • пр. Ленина, 32;
  • ул. Некрасова, 51, 51а, 53.

Красноперекопский район:

  • ул. Рыкачева, 2, ул. Курчатова, 18;
  • ул. Рыкачева, 16;
  • ул. Маланова, 12, корп. 2.

Фрунзенский район:

  • ул. Светлая, 34;
  • пр. Подвойского, 1;
  • ул. Корабельная, 14, 16, 18;
  • ул. Индустриальная, 35, 37;
  • ул. Гоголя, 17, 17а, 19.

Дзержинский район:

  • ул. Туманова, 14, 16;
  • ул. Е. Колесовой, 2, 4, Тутаевское шоссе, 35;
  • ул. Громова, 46 (корп. 1, 2 и 3), 48;
  • ул. Урицкого, 22, 26, 28;
  • 2-й Норский переулок, 9.

Заволжский район:

  • пр. Машиностроителей, 46;
  • ул. Сахарова, 13, 15;
  • ул. Лебедева, 3;
  • ул. Космонавтов, 6;
  • пр. Авиаторов, 90.

Между тем в проектном офисе программы «Решаем вместе!» рассказали, что могут сделать жители, чтобы их двор попал в программу ремонта на следующие годы.

— Для этого нужно провести собрание собственников жилья, на котором необходимо принять решение об участии в программе и определить виды работ, которые хотелось бы провести во дворе. Протокол собрания нужно отнести в администрацию своего района. Если вдруг возникнет какая-то проблема во взаимодействии с органами местного самоуправления, можно обратиться к нам, — рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» в Ярославской области Евгений Чуркин.

Подавая документы, ярославцы должны также помнить, что сейчас для включения двора в программу ремонта нужно обязательное согласие жителей на участие в работах — финансовое или трудовое. Объем этого участия не оговаривается. Кроме того, если жители хотят провести во дворе какие-то работы, которые не входят в обязательный список, им придется заплатить не менее 20% стоимости этих работ.

Напомним, в обязательный минимальный список работ входят асфальтировка внутриквартальных проездов, тротуаров, парковок, обустройство бордюров, освещения, лавочек и урн. В дополнительном списке могут быть обустройство детских и спортивных площадок, укладка специальных прорезиненных покрытий, установка ограждений вокруг газонов, посадка деревьев.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ремонтдворыЯрославль2020адресасписок«Решаем вместе!»

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!