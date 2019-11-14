Какие дворы отремонтируют в Ярославле в 2020 году: предварительный список с адресами

Окончательный список дворов, которые отремонтируют в 2020 году, утвердят до конца этого года

13 ноября в Ярославле прошло совещание, на котором утвердили предварительный список дворов, которые отремонтируют в городе по программе «Решаем вместе!» в 2020-м. Как сообщили власти, этот перечень передадут в областной проектный офис программы «Решаем вместе!», и там до конца года межведомственной комиссией будет принят окончательный вариант. В этом году финансирование проекта несколько урежут . По данным депутата муниципалитета Евгении Овод, в список пока вошли 27 дворов.

Между тем в проектном офисе программы «Решаем вместе!» рассказали, что могут сделать жители, чтобы их двор попал в программу ремонта на следующие годы.

— Для этого нужно провести собрание собственников жилья, на котором необходимо принять решение об участии в программе и определить виды работ, которые хотелось бы провести во дворе. Протокол собрания нужно отнести в администрацию своего района. Если вдруг возникнет какая-то проблема во взаимодействии с органами местного самоуправления, можно обратиться к нам, — рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» в Ярославской области Евгений Чуркин.



Подавая документы, ярославцы должны также помнить, что сейчас для включения двора в программу ремонта нужно обязательное согласие жителей на участие в работах — финансовое или трудовое. Объем этого участия не оговаривается. Кроме того, если жители хотят провести во дворе какие-то работы, которые не входят в обязательный список, им придется заплатить не менее 20% стоимости этих работ.



Напомним, в обязательный минимальный список работ входят асфальтировка внутриквартальных проездов, тротуаров, парковок, обустройство бордюров, освещения, лавочек и урн. В дополнительном списке могут быть обустройство детских и спортивных площадок, укладка специальных прорезиненных покрытий, установка ограждений вокруг газонов, посадка деревьев.

