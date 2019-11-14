«Опасно не только для них»: в Ярославле зацеперы вызвали ностальгию у жителей и злость у водителя

В Ярославле в Брагино двух молодых людей сфотографировали, когда они катались на троллейбусе, зацепившись за лестницу. В соцсетях развернулись обсуждения на этот счёт, и большинство ярославцев с ностальгией вспомнили о похожих развлечениях в 90-е.
— А я в детстве тоже так катался на трамвайной сцепке, — написал Александр Горбунов.
— Есть ещё детство у детей. Не всё штаны с подворотами и гаджеты, — оставила свой комментарий Елена Разумовская.
В Яргорэлектротрансе ностальгического настроения не разделили.
— Это очень опасно, — рассказала Калинушкина Татьяна Юрьевна, начальник цеха эксплуатации троллейбусов. — При торможении они могут свалиться под колеса, да и вообще могут руки устать, а следом тоже машины едут. Другие водители могут засмотреться или еще что-то, это создает вероятность ДТП. А если парни полезут на крышу, их током ударит.
Многие в Сети также шутили, что подростки экономят на проезде, который подорожал этой осенью.