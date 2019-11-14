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Город

«Опасно не только для них»: в Ярославле зацеперы вызвали ностальгию у жителей и злость у водителя

Большинство горожан, глядя на поступок молодежи, вспомнили свою юность

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Ярославцы, глядя на зацеперов, вспоминали молодость&nbsp;

Ярославцы, глядя на зацеперов, вспоминали молодость 

В Ярославле в Брагино двух молодых людей сфотографировали, когда они катались на троллейбусе, зацепившись за лестницу. В соцсетях развернулись обсуждения на этот счёт, и большинство ярославцев с ностальгией вспомнили о похожих развлечениях в 90-е. 

— А я в детстве тоже так катался на трамвайной сцепке, — написал Александр Горбунов.

— Есть ещё детство у детей. Не всё штаны с подворотами и гаджеты, — оставила свой комментарий Елена Разумовская.

В Яргорэлектротрансе ностальгического настроения не разделили.

— Это очень опасно, — рассказала Калинушкина Татьяна Юрьевна, начальник цеха эксплуатации троллейбусов. — При торможении они могут свалиться под колеса, да и вообще могут руки устать, а следом тоже машины едут. Другие водители могут засмотреться или еще что-то, это создает вероятность ДТП. А если парни полезут на крышу, их током ударит.

Многие в Сети также шутили, что подростки экономят на проезде, который подорожал этой осенью.

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зацеперыБрагинотранспорт

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
14 ноя 2019 в 17:15

Город давно стал миллионником,а значит пора метро копать.Наземный транспорт не справляется.Город вырос за счёт "бегунов" с других краёв,и это очень плохо.

гость
14 ноя 2019 в 17:03

Что дети - уберите маршрутки и будем так по утрам на работу ездить - помню в 90-е приходилось так с Урицкого уезжать