«Это просто галочка для власти»: в Ярославле урежут суммы на ремонты дворов

В Ярославской области сократилось финансирование ремонта дворов. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщила депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод, которая 13 ноября присутствовала на заседании рабочей группы по губернаторскому проекту «Решаем вместе!», где обсуждались перспективы 2020 года. По ее данным, на дворы по программе выделено 120 миллионов рублей, что на 10% или 20 миллионов меньше, чем в этом году.
— Если общественные территории в городе хоть как-то содержатся, то с территориями многоквартирных домов беда. Особенно в спальных районах, застроенных в 70-х годах прошлого века. И у жителей нет другой альтернативы ликвидировать ямы на местных проездах, восстановить тротуары, сделать божеское освещение, кроме как по программе «Решаем вместе!». Ремонт трех дворов в Брагино ежегодно — это слезы для самого большого и густонаселенного района города. А 20 дворов по городу — это фиктивная галочка от власти — мол, люди, мы же номинально полномочие выполняем, — отметила Евгения Овод.
По данным депутата, в предварительный список для ремонта попали 27 дворов около 52 домов — по пять дворов в Кировском, Фрунзенском, Дзержинском, Заволжском районах, четыре — в Ленинском, три — в Красноперекопском. Но, возможно, в окончательном виде список еще урежут.
— Финансирование в этом году действительно незначительно сократилось. Это касается и федерального, и областного, и местных бюджетов. Но в целом общий объем финансирования составит более 500 миллионов на регион. Окончательные списки территорий, которые будут благоустроены в 2020 году, будут утверждены до конца этого года, — прокомментировал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
Евагения Овод отметила, что фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля при формировании бюджета города на следующий год будет ставить вопрос об увеличении финансирования на ремонты дворовых территорий. Также депутат считает, что в Ярославле нужно срочно принимать муниципальную программу по аварийным ремонтам асфальта во дворах и межквартальных проездах.
Напомним, кроме дворов в 2020 году в Ярославле запланировано благоустройство двух общественных территорий — скверов на площади Труда и на проспекте Машиностроителей.