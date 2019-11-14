«Это просто галочка для власти»: в Ярославле урежут суммы на ремонты дворов

В Ярославской области сократилось финансирование ремонта дворов. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщила депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод, которая 13 ноября присутствовала на заседании рабочей группы по губернаторскому проекту «Решаем вместе!», где обсуждались перспективы 2020 года. По ее данным, на дворы по программе выделено 120 миллионов рублей, что на 10% или 20 миллионов меньше, чем в этом году.



— Если общественные территории в городе хоть как-то содержатся, то с территориями многоквартирных домов беда. Особенно в спальных районах, застроенных в 70-х годах прошлого века. И у жителей нет другой альтернативы ликвидировать ямы на местных проездах, восстановить тротуары, сделать божеское освещение, кроме как по программе «Решаем вместе!». Ремонт трех дворов в Брагино ежегодно — это слезы для самого большого и густонаселенного района города. А 20 дворов по городу — это фиктивная галочка от власти — мол, люди, мы же номинально полномочие выполняем, — отметила Евгения Овод.

