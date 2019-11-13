«Религиозные праздники можно, детские — нет»: ярославского депутата смутил закон о тишине

Депутаты уверены, что тихий час поможет 350 тысячам жителей Ярославской области Фото: Александра Савельева

13 ноября в Ярославской областной думе на заседании комитета по депутатской деятельности и правопорядку депутаты поддержали свой собственный законопроект о «тихом часе». Его автор депутат Андрей Щенников, который, услышав просьбы ярославцев, придумал, как штрафовать шумных соседей. Речь идёт о том, что в будни с 13 до 15 часов нельзя будет громко смотреть телевизор, слушать музыку, делать шумные ремонтные работы жителям многоквартирных домов, частных и общежитий. Иначе — штрафы. Но уже после того как комитет одобрил проект, один из депутатов засомневался в этой идее.



— Законодательная инициатива хорошая, но пока не до конца понятная, — считает депутат Ярославской областной думы Алексей Калганов. — Перед принятием таких решений всегда нужно смотреть, как закон будет работать в реальной жизни, а не на бумаге. Я надеюсь, что ко второму чтению мы с коллегами в этом разберёмся.



Депутат согласен, что «тихий час» — дело нужное. Но его смущает, что закон может сработать не только в пользу, но и наоборот. Например, послужит поводом для лишних ссор между соседями.



— Например, религиозные мероприятия проводить во время «тихого часа» согласно этому законопроекту можно, а детские праздники, — нет, — добавил Алексей Калганов. — Хотя и первое, и второе может помешать спать детям или пожилым людям. Проект закона необходимо доработать. В текущем проекте закона предусмотрены следующие наказания:

Немало вопросов и у самих ярославцев о том, как будет действовать закон. — А кто будет замерять уровень громкости? И это ущемляет права людей с ОВЗ (слабослышащих), — считает Юлия Маркова.