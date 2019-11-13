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Многодетным родителям Ярославской области увеличат ежемесячные выплаты на малышей

Сколько денег добавят

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Семьям, решившимся иметь трёх и более детей, увеличат ежемесячную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующего ребёнка. Добавят чуть меньше 500 рублей, таким образом семья будет получать по 10 682 рубля на ребёнка до исполнения ему трёх лет. 

— Предлагаем увеличить действие выплат до 2024 года. В этом же законопроекте нашли возможность на три года продлить единовременные выплаты усыновителям, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В целом мы сохраняем все социальные гарантии этого года и даже берем на себя новое обязательство: со следующего года предлагаем возобновить бесплатное профессиональное обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пока это законопроект, его предстоит принять или отклонить депутатам областной Думы. 

При этом в прошлом году областные власти сократили льготы, касающиеся школьного питания. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
13 ноя 2019 в 16:53

аве Цезарь . вот теперь заживём по царский

Новости колхоза большое дышло
13 ноя 2019 в 16:25

Спасибо Путин и Ко! Что ваши потомки на 10 тысяч в месяц жили.