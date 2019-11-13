Многодетным родителям Ярославской области увеличат ежемесячные выплаты на малышей

Семьям, решившимся иметь трёх и более детей, увеличат ежемесячную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующего ребёнка. Добавят чуть меньше 500 рублей, таким образом семья будет получать по
— Предлагаем увеличить действие выплат до 2024 года. В этом же законопроекте нашли возможность на три года продлить единовременные выплаты усыновителям, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В целом мы сохраняем все социальные гарантии этого года и даже берем на себя новое обязательство: со следующего года предлагаем возобновить бесплатное профессиональное обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Пока это законопроект, его предстоит принять или отклонить депутатам областной Думы.
При этом в прошлом году областные власти сократили льготы, касающиеся школьного питания.