В центре города убрали памятник Ленину: что решили установить на его месте

В центре Ярославля убрали памятник вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Житель города Сергей Лысенко сделал фото, как его транспортируют с улицы Некрасова, 41. Ярославцы очень болезненно отреагировали на это решение.
— Потихоньку Литовская лихорадка по борьбе с отголосками СССР добралась и до нас. Скоро памятник Тимати или Донской поставят. Грустно, одним словом, — написал Кирилл Вранин.
Кто-то начал сетовать на мэрию. Нашлись и те, кто вспомнил разрушение памятника Ленину в Переславле-Залесском. Но история этого Ленина оказалась иной.
— Памятник в реестре не находится, не является памятником культурного наследия. Это частная территория предприятия «Североход», по всем вопросам нужно обращаться к собственникам, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Мы дозвонились до владельцев памятника Ленина.
— Да, это было решение собственника, — рассказали в отделе аренды «Северохода». — Памятник был старый. На его месте в ближайшее время появится памятник Неизвестным солдатам. Сейчас уже готовится постамент.