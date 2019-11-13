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В центре города убрали памятник Ленину: что решили установить на его месте

Ярославцы решили, что это проделки мэрии

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Жители города болезненно отреагировали на такое решение

Жители города болезненно отреагировали на такое решение

В центре Ярославля убрали памятник вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Житель города Сергей Лысенко сделал фото, как его транспортируют с улицы Некрасова, 41. Ярославцы очень болезненно отреагировали на это решение.

— Потихоньку Литовская лихорадка по борьбе с отголосками СССР добралась и до нас. Скоро памятник Тимати или Донской поставят. Грустно, одним словом, — написал Кирилл Вранин.

Кто-то начал сетовать на мэрию. Нашлись и те, кто вспомнил разрушение памятника Ленину в Переславле-Залесском. Но история этого Ленина оказалась иной. 

— Памятник в реестре не находится, не является памятником культурного наследия. Это частная территория предприятия «Североход», по всем вопросам нужно обращаться к собственникам, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Мы дозвонились до владельцев памятника Ленина. 

— Да, это было решение собственника, — рассказали в отделе аренды «Северохода». — Памятник был старый. На его месте в ближайшее время появится памятник Неизвестным солдатам. Сейчас уже готовится постамент.

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КОММЕНТАРИИ (21)

Олеко Дундич
13 ноя 2019 в 16:05

Надо везде убрать памятники кровавому упырю, обрекшему страну на невиданную междуусобицу..

Володя
13 ноя 2019 в 16:30

Слава тебе Господи. А то живем непонятно где. СССР давно закончился а названия на картах им видите ли дорого поменять. Во всех бывших союзных республиках все названия поменяли на свои национальные. Только в России похоже национальная гордость напрочь отсутствует.

гость
13 ноя 2019 в 16:12

вот в данном случае уж лучше памятник Тимоти