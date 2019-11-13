В центре города убрали памятник Ленину: что решили установить на его месте

В центре Ярославля убрали памятник вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Житель города Сергей Лысенко сделал фото, как его транспортируют с улицы Некрасова, 41. Ярославцы очень болезненно отреагировали на это решение.



— Потихоньку Литовская лихорадка по борьбе с отголосками СССР добралась и до нас. Скоро памятник Тимати или Донской поставят. Грустно, одним словом, — написал Кирилл Вранин.



Кто-то начал сетовать на мэрию. Нашлись и те, кто вспомнил разрушение памятника Ленину в Переславле-Залесском. Но история этого Ленина оказалась иной.

