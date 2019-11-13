«Крестик снимите или трусы наденьте!»: взрослые и молодежь схлестнулись из-за будущего площади Труда

12 ноября в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля прошло общественное обсуждение концепции благоустройства скверов на площади Труда. Работы запланированы на следующий год в рамках программы «Решаем вместе». На суд собравшихся было вынесено, по сути, три варианта преображения этих зон. Первый — оставить все как есть, просто подновив (например вместо асфальта положить плитку, установить новые лавочки и урны). Второй — придать скверам прогрессивный современный облик за счет витиеватых дорожек, обустройства новых зон отдыха с теми же лавочками, возможно использование подсветки деревьев, дорожек, фонтанов. Третий вариант — создать что-то среднее между первыми двумя.

— Сегодня в этих скверах мало жизни. Наша цель — сделать их уютными и притягательными для горожан, — пояснил автор концепций, руководитель частной проектной организации Павел Гребенщиков.



Вообще, при благоустройстве особо не разгуляешься. Скверы попадают в зону охраняемого ландшафта. Все изменения возможны только ниже планки в один метр над землей. Но даже вокруг того, что позволяет сделать эта высота, страсти кипели нешуточные — оставить нынешний облик скверов или дать волю фантазии? Старшее поколение предлагало существующий облик скверов оставить неизменным.

— Как говорится, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Прогрессивные идеи здесь не нужны. Не забывайте, что рядом находится памятник архитектуры — Вознесенские казармы. Поэтому нужно сохранить классический облик площади Труда, — выступила градозащитница Елена Богданова.