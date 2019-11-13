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Город

«Крестик снимите или трусы наденьте!»: взрослые и молодежь схлестнулись из-за будущего площади Труда

В Ярославле прошли общественные обсуждения благоустройства скверов по обе стороны от площади

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В Ярославле решают, какими будут скверы на площади Труда

В Ярославле решают, какими будут скверы на площади Труда

12 ноября в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля прошло общественное обсуждение концепции благоустройства скверов на площади Труда. Работы запланированы на следующий год в рамках программы «Решаем вместе». На суд собравшихся было вынесено, по сути, три варианта преображения этих зон. Первый — оставить все как есть, просто подновив (например вместо асфальта положить плитку, установить новые лавочки и урны). Второй — придать скверам прогрессивный современный облик за счет витиеватых дорожек, обустройства новых зон отдыха с теми же лавочками, возможно использование подсветки деревьев, дорожек, фонтанов. Третий вариант — создать что-то среднее между первыми двумя.

— Сегодня в этих скверах мало жизни. Наша цель — сделать их уютными и притягательными для горожан, — пояснил автор концепций, руководитель частной проектной организации Павел Гребенщиков.

Вообще, при благоустройстве особо не разгуляешься. Скверы попадают в зону охраняемого ландшафта. Все изменения возможны только ниже планки в один метр над землей. Но даже вокруг того, что позволяет сделать эта высота, страсти кипели нешуточные — оставить нынешний облик скверов или дать волю фантазии? Старшее поколение предлагало существующий облик скверов оставить неизменным.

— Как говорится, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Прогрессивные идеи здесь не нужны. Не забывайте, что рядом находится памятник архитектуры — Вознесенские казармы. Поэтому нужно сохранить классический облик площади Труда, — выступила градозащитница Елена Богданова.

Так выглядит сейчас сквер на площади Труда

Так выглядит сейчас сквер на площади Труда

Ее поддержала и ярославский архитектор Ольга Мазанова:

— Мое мнение — прогрессивный проект благоустройства является некорректным по отношению к сложившемуся в советское время ансамблю двух скверов с фонтанами. Вольные криволинейные формы дорожек и агрессивный рисунок мощения вообще разрушают сложившуюся композицию уютных скверов.

Молодежь же хочет видеть буйство архитектурных и дизайнерских решений — те самые кривые дорожки, которые в зале окрестили «амебами», фантазийную подсветку, красные скамейки и каскадные клумбы.

Вместо прямых тротуаров в скверах могут появиться извивающиеся дорожки и дополнительные зоны отдыха со скамейками

Вместо прямых тротуаров в скверах могут появиться извивающиеся дорожки и дополнительные зоны отдыха со скамейками

Задача проектировщиков — сохранить всю зелень за исключением аварийных деревьев

Задача проектировщиков — сохранить всю зелень за исключением аварийных деревьев

Вместо асфальта в скверах планируют положить плитку и заменить освещение

Вместо асфальта в скверах планируют положить плитку и заменить освещение

Так может выглядеть площадь Труда сверху (прогрессивный вариант)

Так может выглядеть площадь Труда сверху (прогрессивный вариант)

— Когда планировалась эта территория, еще не было таких материалов, архитектурных решений, осветительных приборов, как сейчас. Нужно сделать благоустройство, чтобы оно выглядело ярко и современно, — выступали сторонники максимальных изменений.

А это усредненный вариант — дорожки прямые, но есть дополнительные зоны отдыха

А это усредненный вариант — дорожки прямые, но есть дополнительные зоны отдыха

В итоге, когда началось голосование, присутствующие поделились примерно поровну — одни поддержали классический вариант, другая половина — более современный. В итоге в проектный офис программы «Решаем вместе» направят обе концепции. И сделают то, на что хватит денег. Но, как отметил глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин, в обязательный перечень работ все-таки должно попасть обновление покрытия дорожек, реконструкция освещения и замена лавочек.

А вам какой вариант благоустройства скверов у площади Труда больше нравится?

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    13 ноя 2019 в 13:20

    Пусть развлекутся дизайнеры как в парке Гауди в Испании.Пора менять убогий облик в корне.Если хотим туристов,то нужно чем-то жертвовать.А старый вид и на фотках смотрят защитники трущёб.

    Гость
    13 ноя 2019 в 13:46

    Новые дорожки, плитка, подсветка - это пусть будет. Главное, чтобы фонтаны со скульптурами спортсменов оставили нетронутыми. Они, все-таки, один из символов города. А то исторические фонтаны снесут, и сделают "современную" убогость а-ля фонтан в каком-нибудь заштатном ТЦ. Мало того, что эстетики никакой, так еще и некачественно, на один сезон. Как, например, поступили с фонтанами в Демидовском сквере и на площади Юности. Да и новые фонтаны на Стрелке - не лучше, работают еле-еле, с подсветкой постоянные проблемы.

    Гость
    13 ноя 2019 в 13:30

    Вот увидите, будет как с Юбилейным или с парком 30 летия победы(очки) Амбиций, планов много, а на деле позор и смех на палочке. Город НИЩИЙ!!! Какие концепции, какие смелые решения?Не смешите! Денег нет элементарно на вывоз дерьма с контейнеров.