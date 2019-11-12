Экс-чиновница Любовь Сурова стала советницей мэра Волкова

В мэрию Ярославля вернулась бывшая чиновница Любовь Сурова. Теперь уже в качестве советника мэра по взаимодействию с общественностью. Ранее Любовь Сурова прославилась работой главы администрации двух районов — Кировского и Ленинского.

Своё назначение экс-чиновница комментировать отказалась.

— По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу мэрии, — отрезала советница мэра.

Известно, что Любовь Сурова уже приступила к работе.

Напомним, что в июле прошлого года она ушла с поста главы центральных районов Ярославля. А до этого судилась с общественницей, которая насмешливо писала о главе районов в соцсетях.