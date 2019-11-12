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Экс-чиновница Любовь Сурова стала советницей мэра Волкова

Она уже приступила к работе в мэрии Ярославля

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Любовь Сурова отказалась комментировать свое назначение&nbsp;

Любовь Сурова отказалась комментировать свое назначение 

В мэрию Ярославля вернулась бывшая чиновница Любовь Сурова. Теперь уже в качестве советника мэра по взаимодействию с общественностью. Ранее Любовь Сурова прославилась работой главы администрации двух районов — Кировского и Ленинского. 

Своё назначение экс-чиновница комментировать отказалась. 

— По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу мэрии, — отрезала советница мэра. 

Известно, что Любовь Сурова уже приступила к работе. 

Напомним, что в июле прошлого года она ушла с поста главы центральных районов Ярославля. А до этого судилась с общественницей, которая насмешливо писала о главе районов в соцсетях. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
12 ноя 2019 в 16:47

И чего она может мэру присоветовать, если и раньше не справлялась с работой за что и уволили ?