Крыша с газоном и модный городок: рассматриваем проект для сквера на проспекте Машиностроителей

В следующем году в Ярославле собираются благоустроить скверы на площади Труда в Кировском районе и на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Оба попали в губернаторскую программу «Решаем вместе!», по которой в этом году со скандалом ремонтировали парк 30-летия Победы в Дзержинском районе.

Интересно, что проект благоустройства рисовали студенты архитектурного факультета ярославского технического университета. По нему территория у Заволжского рынка будет выложена плиткой, рядом поставят спортивный городок с настольным теннисом, сделают озеленение пространства, расставят лавочки. Задумали даже зону для катания на роликах, которая зимой будет ледовым катком.