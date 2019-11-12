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Город

Крыша с газоном и модный городок: рассматриваем проект для сквера на проспекте Машиностроителей

В Заволжском районе Ярославля планируют большое благоустройство

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Так выглядит эскиз проекта&nbsp;

Так выглядит эскиз проекта 

В следующем году в Ярославле собираются благоустроить скверы на площади Труда в Кировском районе и на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Оба попали в губернаторскую программу «Решаем вместе!», по которой в этом году со скандалом ремонтировали парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. 

Интересно, что проект благоустройства рисовали студенты архитектурного факультета ярославского технического университета. По нему территория у Заволжского рынка будет выложена плиткой, рядом поставят спортивный городок с настольным теннисом, сделают озеленение пространства, расставят лавочки. Задумали даже зону для катания на роликах, которая зимой будет ледовым катком.

Проект благоустройства сквера (вид сверху)

Проект благоустройства сквера (вид сверху)

— При проектировании расположение всех тротуаров и пешеходных дорожек обязательно должно быть согласовано с жителями. С этого года в проектно-сметной документации будет предусмотрен ремонт освещения, — уточнил мэр Ярославля Владимир Волков. 

Пока данный проект считается эскизом и жители Заволжского района смогут внести в него коррективы на общественных обсуждениях, которые устроят 13 ноября в 16:30 в здании администрации района. 

В 2019 году по губернаторскому проекту ремонтировали также Юбилейный парк. А в 2018-м — парк Нефтяников

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КОММЕНТАРИИ (6)

чиновники без головы
12 ноя 2019 в 18:21

решаем вместе...а воруют все кому не лень

Галерный раб
12 ноя 2019 в 18:05

Очередная клоунада

гость
12 ноя 2019 в 17:05

Для начала бы на дорожке имени Слепцова в Красном бору вечерами не отключали фонари.А то человек старался,думал память о нём будет.Мамочки с колясками гулять теперь боятся.