Крыша с газоном и модный городок: рассматриваем проект для сквера на проспекте Машиностроителей

В следующем году в Ярославле собираются благоустроить скверы на площади Труда в Кировском районе и на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Оба попали в губернаторскую программу «Решаем вместе!», по которой в этом году со скандалом ремонтировали парк 30-летия Победы в Дзержинском районе.
Интересно, что проект благоустройства рисовали студенты архитектурного факультета ярославского технического университета. По нему территория у Заволжского рынка будет выложена плиткой, рядом поставят спортивный городок с настольным теннисом, сделают озеленение пространства, расставят лавочки. Задумали даже зону для катания на роликах, которая зимой будет ледовым катком.
— При проектировании расположение всех тротуаров и пешеходных дорожек обязательно должно быть согласовано с жителями. С этого года в проектно-сметной документации будет предусмотрен ремонт освещения, — уточнил мэр Ярославля Владимир Волков.
Пока данный проект считается эскизом и жители Заволжского района смогут внести в него коррективы на общественных обсуждениях, которые устроят 13 ноября в 16:30 в здании администрации района.
В 2019 году по губернаторскому проекту ремонтировали также Юбилейный парк. А в 2018-м — парк Нефтяников.