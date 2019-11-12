40 миллионов ушли под воду: в Рыбинске утонул новый причал

Жители Рыбинска недоумевают, почему ушёл под воду новенький причал на Волге, который построили за 40 миллионов рублей.
— Может, это уже причал для подводных лодок? — смеётся Лада Грачёва.
— Как раз перед строительством этого причала Волга выходила из берегов так, что по набережной кто-то катался на байдарке. Ну неужели нельзя было включить мозг, и в итоге построить причал на несколько метров ниже уровня набережной? На опоре моста разметка есть, показывающая на уровень воды, который бывает. Проигнорировали это, — возмущается Эдуард Амеличев.
Но в администрации Рыбинска спокойны. Говорят, что так и надо.
— Строительство вёл частный инвестор без привлечения бюджетных средств. После завершения строительства компания взяла на себя эксплуатацию причала. Они использовали типовой проект, но, учитывая особенности Рыбинска, увеличили перепад между двумя площадками до полутора метров. Так причал сможет принимать суда при изменениях уровня воды до 3,5 метра. При больших отметках причал может уходить под воду, конструкция затапливаемая, это предусмотрено проектом, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.