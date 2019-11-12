40 миллионов ушли под воду: в Рыбинске утонул новый причал

Жители Рыбинска недоумевают, почему ушёл под воду новенький причал на Волге, который построили за 40 миллионов рублей.

— Может, это уже причал для подводных лодок? — смеётся Лада Грачёва.

— Как раз перед строительством этого причала Волга выходила из берегов так, что по набережной кто-то катался на байдарке. Ну неужели нельзя было включить мозг, и в итоге построить причал на несколько метров ниже уровня набережной? На опоре моста разметка есть, показывающая на уровень воды, который бывает. Проигнорировали это, — возмущается Эдуард Амеличев.