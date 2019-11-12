«Стали съезжать сами»: из-за чего в Ярославле закрыли рынок в Брагино

В Ярославле закрылся мини-рынок «Виктория» на улице Труфанова. Сначала в администрации предприятия говорили, что оно и вовсе закроется 1 ноября. Но в указанный срок рынок продолжил работать, поэтому многие решили, что информация о его закрытии оказалась слухом. Но нет.



— Рядом с этим местом за последние несколько лет открылось много галерей и торговых павильонов, — объяснил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Дзержинские ярмарки» Дмитрий Соколов. — Предприниматели стали съезжать с рынка сами. Кроме того, ещё в августе закончилась аренда, на которой располагался мини-рынок, и земельщики её продлевать не планировали, так как рынок был неликвидным и работал в минус. Работавшим предпринимателям предложили места на других рынках на Пионерской и Клубной улицах.

