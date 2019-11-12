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«Стали съезжать сами»: из-за чего в Ярославле закрыли рынок в Брагино

В администрации торгового предприятия сообщили подробности

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Предпринимателям предложили места на других городских рынках

Предпринимателям предложили места на других городских рынках

В Ярославле закрылся мини-рынок «Виктория» на улице Труфанова. Сначала в администрации предприятия говорили, что оно и вовсе закроется 1 ноября. Но в указанный срок рынок продолжил работать, поэтому многие решили, что информация о его закрытии оказалась слухом. Но нет.

— Рядом с этим местом за последние несколько лет открылось много галерей и торговых павильонов, — объяснил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Дзержинские ярмарки» Дмитрий Соколов. — Предприниматели стали съезжать с рынка сами. Кроме того, ещё в августе закончилась аренда, на которой располагался мини-рынок, и земельщики её продлевать не планировали, так как рынок был неликвидным и работал в минус. Работавшим предпринимателям предложили места на других рынках на Пионерской и Клубной улицах.

Кстати, некоторые согласились на переезд и уже открыли точки в других местах. Местные жители говорят, что вслед за рынком в районе могут закрыть ещё и торговый павильон «Аквилон».

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КОММЕНТАРИИ (1)

12 ноя 2019 в 13:38

Рынок сдался 1.5 бабушкам. Другие в было кол-ве туда уже не ходят. Закрытие Аквилона - тупая идея. Куча людей, у которых элементарно нет средств на 5ки и Магниты, там покупают продукты.... А продавщицы там,в основном, да, хамлуги редкостные.