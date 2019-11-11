Ярославец за побои расплатился автомобилем

54-летний ярославец избил молодого человека, за что отправился отбывать уголовное наказание. Вот только после этой драки пострадавший остался инвалидом, а его мать отсудила у виновника 700 тысяч рублей за моральный вред.



Судебные приставы Заволжского района выяснили, что у заключённого в собственности есть только автомобиль «Линкольн», правда, мужчина отказывался говорить, где он находится.



— Иномарку объявили в розыск, — рассказали судебные приставы. — Выяснилось, что «Линкольн» со снятыми регистрационными номерами припаркован возле автосервиса в Заволжском районе Ярославля.

