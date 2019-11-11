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Ярославец за побои расплатился автомобилем

За моральный вред у мужчины потребовали 700 тысяч рублей

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Машину отыскали возле автосервиса

Машину отыскали возле автосервиса

54-летний ярославец избил молодого человека, за что отправился отбывать уголовное наказание. Вот только после этой драки пострадавший остался инвалидом, а его мать отсудила у виновника 700 тысяч рублей за моральный вред.

Судебные приставы Заволжского района выяснили, что у заключённого в собственности есть только автомобиль «Линкольн», правда, мужчина отказывался говорить, где он находится.

— Иномарку объявили в розыск, — рассказали судебные приставы. — Выяснилось, что «Линкольн» со снятыми регистрационными номерами припаркован возле автосервиса в Заволжском районе Ярославля.

Приставы арестовали автомобиль, теперь машину передадут на торги, чтобы выплатить 700 тысяч рублей.

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