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Город

В Ярославле после урагана снесло крышу остановки. Власти не могут её восстановить две недели

Жители мокнут под снегом и дождём, дожидаясь транспорта

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Люди мокнут под дождем и снегом, несмотря на то, что есть остановка

Люди мокнут под дождем и снегом, несмотря на то, что есть остановка

После урагана, который был 29 октября, прошло уже две недели, но жители Ярославля жалуются, что последствия так и не устранили. В редакцию написала Марина Смирнова, рассказав, что во Фрунзенском районе у остановки снесло крышу.

— По улице Лескова во Фрунзенском районе в сторону центра у остановки ветром снесло крышу. Невозможно ждать транспорт под снегом и дождем, — сокрушается Марина.

В мэрии Ярославля попросили о снисходительности, пожаловавшись, что работ и так много после буйства стихии.

— Идёт восстановление остановок, — сообщают в департаменте городского хозяйства. — В ближайшее время сделают, так как большой объем работ по восстановлению после урагана.

Тот ураган в Ярославле ломал деревья, сшибал шифер и даже снёс крышу завода: последствия разрушения оказались значительными.

Тем временем власти пообещали, что в городе появятся еще остановки. Их хотят обустроить в тех местах, где, по исследованиям, есть потребность пассажиров. На настоящий момент выбрано 34 таких точки.

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
11 ноя 2019 в 17:30

Врут как дышат. Никто ничего не чинит. Нигде. Небось и последнего слесаря давным давно уволили в целях экономии. А может оставили как раз одного на весь Ярославль для отчётности.

Гость
11 ноя 2019 в 17:22

К нам вроде президент скоро собирался ? не, не слышали ))) ? хочет по улицам проехать , город посмотреть . Это конечно шутка , но если было так , все эти штанопротиральщики из разных департаментов сами бы выскочили чинить остановки )

Гость
11 ноя 2019 в 17:18

Упавшее дерево на ул. Калинина тоже не убрали до сих пор.