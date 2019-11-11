В Ярославле после урагана снесло крышу остановки. Власти не могут её восстановить две недели

После урагана, который был 29 октября, прошло уже две недели, но жители Ярославля жалуются, что последствия так и не устранили. В редакцию написала Марина Смирнова, рассказав, что во Фрунзенском районе у остановки снесло крышу.
— По улице Лескова во Фрунзенском районе в сторону центра у остановки ветром снесло крышу. Невозможно ждать транспорт под снегом и дождем, — сокрушается Марина.
В мэрии Ярославля попросили о снисходительности, пожаловавшись, что работ и так много после буйства стихии.
— Идёт восстановление остановок, — сообщают в департаменте городского хозяйства. — В ближайшее время сделают, так как большой объем работ по восстановлению после урагана.
Тот ураган в Ярославле ломал деревья, сшибал шифер и даже снёс крышу завода: последствия разрушения оказались значительными.
Тем временем власти пообещали, что в городе появятся еще остановки. Их хотят обустроить в тех местах, где, по исследованиям, есть потребность пассажиров. На настоящий момент выбрано 34 таких точки.