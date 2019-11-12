Французские, одинокие и с котами: окна Ярославля, в которые хочется заглянуть

Окна многое могут рассказать о тех, кто за ними живёт. И подчас в городе попадаются весьма любопытные экземпляры. Изящные и не очень, старые, новые, с цветами и котиками, печальные и наоборот весёлые. Мы собрали 15 ярославских окон, смотря на которые можно придумать свои истории.