12 ноября вторник
СЕЙЧАС +7°С
usd 63.91
eur 70.48

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 63.91
eur 70.48

Все новости

Все новости
Город
Фоторепортаж

Французские, одинокие и с котами: окна Ярославля, в которые хочется заглянуть

Фоторепортаж от Саши Савельевой

Поделиться

962
2 Обсудить
Окна — любимое место домашних котиков

Окна — любимое место домашних котиков

Окна многое могут рассказать о тех, кто за ними живёт. И подчас в городе попадаются весьма любопытные экземпляры. Изящные и не очень, старые, новые, с цветами и котиками, печальные и наоборот весёлые. Мы собрали 15 ярославских окон, смотря на которые можно придумать свои истории. 

Немного Франции в Ярославле

Немного Франции в Ярославле

Деревенский уют в городе

Деревенский уют в городе

Тюль, как раньше, вместо москитной сетки

Тюль, как раньше, вместо москитной сетки

Цветы на окнах — это всегда красиво

Цветы на окнах — это всегда красиво

Кто-то уже ждёт Новый год

Кто-то уже ждёт Новый год

Окно отогревается в весеннем солнце вместе с воробушками

Окно отогревается в весеннем солнце вместе с воробушками

В центре Ярославля можно найти и такие окна

В центре Ярославля можно найти и такие окна

Некоторым окнам тоже бывает одиноко

Некоторым окнам тоже бывает одиноко

Немного любви в форточке

Немного любви в форточке

Можно продавать комнату не выходя из комнаты

Можно продавать комнату не выходя из комнаты

Когда в квартире не слишком много места и нет балкона

Когда в квартире не слишком много места и нет балкона

Очень хочется свой огород

Очень хочется свой огород

Суровый хозяин сурового окна

Суровый хозяин сурового окна

Некоторые окна пугают

Некоторые окна пугают

А для кого-то окно — это отличная дверь

А для кого-то окно — это отличная дверь

ТЕКСТ

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
12 ноя 2019 в 09:18

а можно фоторепортаж по зебрам сделать?Свежесделанные Угличская ( перекресток с Чехова, с проспектом Ленина и прочее) .Многострадальная, сданная(не сданная)? Республиканская (перекрестки с проспектом октября,советской, победой ).УЖЕ истираются полосы, особенно желтые.

гость
12 ноя 2019 в 08:05

И в основном грязь и бардак. Что на балконах и лоджиях,так же и окна не моют.