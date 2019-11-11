Может рухнуть на головы: в Ярославской области нашли опасный аварийный дом

В Переславле-Залесском прокуратура проверила дом на улице Кардовского. Его построили еще задолго до Великой Отечественной войны — в 1917 году. В доме всего 10 квартир, в которых живут 28 человек.



В 2017 году администрация Переславля-Залесского признала дом аварийным. В 2023 году жильцов необходимо расселить, а дом снести, но проверка Переславской межрайонной прокуратуры показала, жить в нем стало опасно уже сейчас.



— Установленный срок для расселения жильцов дома является необоснованным, поскольку существует угроза разрушения дома и, как следствие, причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также вреда их имуществу, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

