Стало известно, когда откроется каток на Советской площади в Ярославле

В мэрии Ярославля рассказали, когда откроется каток на Советской площади в Ярославле. Произойдет это 15 декабря.



— Установка катка началась 6 ноября. В этом году его разместят левее от церкви Ильи Пророка, чтобы освободить центр площади для проведения праздничных мероприятий, — сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус.



Работать он будет в будни с 10 до 22 часов, в выходные — с 9 до 23 часов.

Каток будет бесплатный. Если нет своих коньков, их можно будет взять в прокат — но уже платно. На катке также планируют проводить спортивные мероприятия, мастер-классы. Рядом с ледовой площадкой откроют кафе, где можно будет перекусить и попить горячего чая. Вполне возможно, что на бортах главного катка появится реклама. На общегородском совещании рассказали, что нашлись желающие. А взамен организации возместят часть трат на организацию катка.

