11 ноября понедельник
СЕЙЧАС +7°С
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

Стало известно, когда откроется каток на Советской площади в Ярославле

Публикуем его расписание

Поделиться

691
2 Обсудить
Каток на Советской площади откроют 15 декабря

Каток на Советской площади откроют 15 декабря

В мэрии Ярославля рассказали, когда откроется каток на Советской площади в Ярославле. Произойдет это 15 декабря.

— Установка катка началась 6 ноября. В этом году его разместят левее от церкви Ильи Пророка, чтобы освободить центр площади для проведения праздничных мероприятий, — сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус.

Работать он будет в будни с 10 до 22 часов, в выходные — с 9 до 23 часов.

Каток будет бесплатный. Если нет своих коньков, их можно будет взять в прокат — но уже платно. На катке также планируют проводить спортивные мероприятия, мастер-классы. Рядом с ледовой площадкой откроют кафе, где можно будет перекусить и попить горячего чая. Вполне возможно, что на бортах главного катка появится реклама. На общегородском совещании рассказали, что нашлись желающие. А взамен организации возместят часть трат на организацию катка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

каток на Советской площадирасписаниекогда начнет работатьЯрославль

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Идиот неТипичный.
11 ноя 2019 в 11:28

Какая хорошая новость! Горжусь нашей властью!

гость
11 ноя 2019 в 11:20

У нас по всему городу-то бассейн, то каток.Поэтому количество занимающихся физкультурой и массовым спортом уверенно к 100 процентам приближается.