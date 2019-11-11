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Горел жилой дом, мужчину искали три дня и предсказания на грядущий год: топ новостей в Ярославле

Всё, что вы пропустили в выходные, собрано здесь

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За два выходных успело произойти много событий. Если вы их пропустили, то эта рубрика для вас: что произошло в Ярославле и области за последние дни.

1. Серьезный пожар вспыхнул вечером 9 ноября в доме на улице Зелинского в Ярославле. Огонь бушевал на лестнице и втором этаже двухэтажного общежития. Погорельцы вытаскивали детей и животных. Тем, кому некуда было идти, пришлось ночевать в ДК «Нефтяник».

2. Мужчина пропал на три дня. Его жена не находила себе места, обзвонила все больницы, написала заявление в полицию. Вера в то, что Оксана сможет увидеть своего мужа целым и невредимым, угасала, но Александр вернулся домой! Где пропадал ярославец столько дней?

3. Каждому хочется знать, что приготовило для него будущее. На этот вопрос ответила астролог из Ярославля Марина Скребкова. Она рассказала, что в 2020 году стоит ждать каждому знаку зодиака.

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