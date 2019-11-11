Горел жилой дом, мужчину искали три дня и предсказания на грядущий год: топ новостей в Ярославле

За два выходных успело произойти много событий. Если вы их пропустили, то эта рубрика для вас: что произошло в Ярославле и области за последние дни.



1. Серьезный пожар вспыхнул вечером 9 ноября в доме на улице Зелинского в Ярославле. Огонь бушевал на лестнице и втором этаже двухэтажного общежития. Погорельцы вытаскивали детей и животных. Тем, кому некуда было идти, пришлось ночевать в ДК «Нефтяник».



2. Мужчина пропал на три дня. Его жена не находила себе места, обзвонила все больницы, написала заявление в полицию. Вера в то, что Оксана сможет увидеть своего мужа целым и невредимым, угасала, но Александр вернулся домой! Где пропадал ярославец столько дней?

