Пёс две недели ждал своего хозяина: жители окрестили его ярославским Хатико

Пёс, на шее которого ошейник, не отходил от намордника

В Ярославле в Заволжском районе две недели пёс ждал возвращения своего хозяина. Люди, которые его видели, думали, что его оставили дачники. Пёс, на шее которого ошейник, не отходил от намордника.



— Очень надеюсь, что найдётся тот, кто захочет помочь бедолаге, который, как Хатико, преданно ждёт того, кто его там оставил, — написали в группе «Заволга — Ярославль» во «ВКонтакте».



После публикации нашлись люди, которые решились на доброе дело. Хатико стал Максом и, по словам Вероники Затирахиной, живет теперь у Ларисы и Марии.

