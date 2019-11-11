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Пёс две недели ждал своего хозяина: жители окрестили его ярославским Хатико

Он лежал рядом с намордником на окраине леса

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Пёс, на шее которого ошейник, не отходил от намордника

Пёс, на шее которого ошейник, не отходил от намордника

В Ярославле в Заволжском районе две недели пёс ждал возвращения своего хозяина. Люди, которые его видели, думали, что его оставили дачники. Пёс, на шее которого ошейник, не отходил от намордника.

— Очень надеюсь, что найдётся тот, кто захочет помочь бедолаге, который, как Хатико, преданно ждёт того, кто его там оставил, — написали в группе «Заволга — Ярославль» во «ВКонтакте».

После публикации нашлись люди, которые решились на доброе дело. Хатико стал Максом и, по словам Вероники Затирахиной, живет теперь у Ларисы и Марии.

— Очень хочется, чтобы свои несколько годочков, которые ему ещё отвела судьба, он прожил в любви, тепле и заботе. А он так вам отплатит за это, Лариса и Мария, вы даже не представляете! — написала девушка в посте.

Надеемся, что теперь у ярославского Хатико всё будет хорошо.

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