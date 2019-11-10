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Онлайн-карты скоро изменятся: какие отметки появятся в Ярославле

Теперь на схеме города отобразят достопримечательности

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Два маршрута объединили в себе 20 достопримечательностей

Два маршрута объединили в себе 20 достопримечательностей

В скором времени на онлайн-картах появятся новые обозначения. Фонд развития моногородов решил нанести достопримечательности Ярославля на схему города. Недавно наш город присоединился к акции «Прошагай город». Она прошла 9 ноября. Участники разделись на команды и прошли по своему маршруту, который не прописан в официальных путеводителях. Как сообщили в Фонде развития моногородов, маршрута была два. Первый назывался «Рубленый город», а второй — «Музейная набережная».

— В ходе квестов команды в онлайн-картах популярных поисковиков нанесут метки новых туристических объектов и дополнят информационные карточки об уже имеющихся, — рассказали в правительстве Ярославской области.

В список достопримечательностей, которые войдут в онлайн-карту 20 достопримечательностей:

Маршрут «Рубленый город»

  1. Главпочтампт (Доходный дом Пастухова) ул. Комсомольская, д. 22;
  2. Памятник Ярославу Мудрому (Богоявленская площадь);
  3. Памятник сантехнику Афоне Революционный проезд, 21а;
  4. Гарнизонный военный госпиталь (бывшие Спасские казармы) ул. Андропова, 3/11;
  5. Медведицкий овраг ул. Почтовая 4 СТАДИОН;
  6. Демидовский юридический лицей Стрелка Ярославля;
  7. Митрополичьи палаты (Ярославский художественный музей) Волжская набережная, 1;
  8. Церковь Ильинско-Тихоновская Волжская набережная, 5;
  9. Дом Болконского Волжская набережная, 7/1;
  10. памятный знак «Нулевой километр Золотого кольца» ул. Революционная.

Маршрут «Музейная набережная»

  1. Музей-заповедник Богоявленская площадь, 2;
  2. Музей истории пряника Нахимсона, 1а;
  3. Музей «Мой любимый мишка» Почтовая, 8;
  4. Музей древнерусского искусства Митрополичьи палаты Волжская набережная, 1;
  5. Музей им. В.Ю. Орлова Музей фарфора Волжская набережная, 15;
  6. Музей истории города Волжская набережная, 17;
  7. Шоу-макет «Золотое кольцо» Советский переулок, 2/23а;
  8. Музей зарубежного искусства;
  9. Ярославский художественный музей;
  10. Музей «Музыка и время» Волжская набережная, 33.

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КОММЕНТАРИИ (3)

чиновники без головы
10 ноя 2019 в 11:06

а где наиглавнейший маршрут?
ТО ЯМА ТО КАНАВА?

Гость
10 ноя 2019 в 10:49

"Главпочтампт" - это что за слово?

Гость
10 ноя 2019 в 13:35

"Участники разделись" -Даша, о чём ты думала?!