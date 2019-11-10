Онлайн-карты скоро изменятся: какие отметки появятся в Ярославле

В скором времени на онлайн-картах появятся новые обозначения. Фонд развития моногородов решил нанести достопримечательности Ярославля на схему города. Недавно наш город присоединился к акции «Прошагай город». Она прошла 9 ноября. Участники разделись на команды и прошли по своему маршруту, который не прописан в официальных путеводителях. Как сообщили в Фонде развития моногородов, маршрута была два. Первый назывался «Рубленый город», а второй — «Музейная набережная».
— В ходе квестов команды в онлайн-картах популярных поисковиков нанесут метки новых туристических объектов и дополнят информационные карточки об уже имеющихся, — рассказали в правительстве Ярославской области.
В список достопримечательностей, которые войдут в онлайн-карту 20 достопримечательностей:
Маршрут «Рубленый город»
- Главпочтампт (Доходный дом Пастухова) ул. Комсомольская, д. 22;
- Памятник Ярославу Мудрому (Богоявленская площадь);
- Памятник сантехнику Афоне Революционный проезд, 21а;
- Гарнизонный военный госпиталь (бывшие Спасские казармы) ул. Андропова, 3/11;
- Медведицкий овраг ул. Почтовая 4 СТАДИОН;
- Демидовский юридический лицей Стрелка Ярославля;
- Митрополичьи палаты (Ярославский художественный музей) Волжская набережная, 1;
- Церковь Ильинско-Тихоновская Волжская набережная, 5;
- Дом Болконского Волжская набережная, 7/1;
- памятный знак «Нулевой километр Золотого кольца» ул. Революционная.
Маршрут «Музейная набережная»
- Музей-заповедник Богоявленская площадь, 2;
- Музей истории пряника Нахимсона, 1а;
- Музей «Мой любимый мишка» Почтовая, 8;
- Музей древнерусского искусства Митрополичьи палаты Волжская набережная, 1;
- Музей им. В.Ю. Орлова Музей фарфора Волжская набережная, 15;
- Музей истории города Волжская набережная, 17;
- Шоу-макет «Золотое кольцо» Советский переулок, 2/23а;
- Музей зарубежного искусства;
- Ярославский художественный музей;
- Музей «Музыка и время» Волжская набережная, 33.