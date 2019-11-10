Онлайн-карты скоро изменятся: какие отметки появятся в Ярославле

В скором времени на онлайн-картах появятся новые обозначения. Фонд развития моногородов решил нанести достопримечательности Ярославля на схему города. Недавно наш город присоединился к акции «Прошагай город». Она прошла 9 ноября. Участники разделись на команды и прошли по своему маршруту, который не прописан в официальных путеводителях. Как сообщили в Фонде развития моногородов, маршрута была два. Первый назывался «Рубленый город», а второй — «Музейная набережная».



— В ходе квестов команды в онлайн-картах популярных поисковиков нанесут метки новых туристических объектов и дополнят информационные карточки об уже имеющихся, — рассказали в правительстве Ярославской области.

